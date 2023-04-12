南韓自誇國力「世界8強」！外長談軍援俄烏戰軍援：國際責任更重了

▲南韓外交部長朴振。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

先前美媒《紐約時報》指出，南韓、以色列、法國遭到美國情報機構監聽，至於南韓的部份則是總統幕僚高層討論關於軍援烏克蘭的可行方案。對此，南韓外交部解釋，隨著南韓國力挺進「全球8強」，國際社會要求南韓擔起責任。至於南韓府方則表示，不再針對此議題在外交上向美方追究。

根據《韓聯社》，南韓外交部長朴振今（12）日上午前往國會出席執政黨國民力量「親尹派系」所主辦的演講，他對在場記者表示，韓方已就監聽機密文件外洩等議題，和美方取得緊密聯繫，雙方一致將機密文件外洩案定調為遭捏造的假消息，目前美國政府正在釐清真相。

朴振強調，「我深信所有國民都清楚韓美同盟的重要性，今年適逢韓美建交70周年，具有歷史意義。期盼此次尹錫悅總統前往美國進行國是訪問，能夠成為扭轉韓美同盟的契機。」

韓媒《東亞日報》引述南韓政府消息人士說法指出，南韓3月已和美國簽約，以「租借」形式提供美軍155mm砲彈50萬發。對此朴振表示，「現在我無法確認相關內容，政府一直以來秉持著不提供烏克蘭殺傷性武器的立場。」

從此次監聽機密文件外洩案可得知，隨著美韓同盟強化合作、南韓軍火商版圖擴張快速且搶下波蘭等多國訂單，南韓逐漸加深國際影響力。朴振以《全球中樞國家未來展望和世界8強外交戰略》為題發表演說，「我國（南韓）國力和形象提升，國際社會期盼我國能扮演相應的角色、擔起相應的責任。」

朴振表示，「我認為，大韓民國能夠與七大工業國組織（G7）並肩，至少如今能挺進『世界8強』的水準。」

▲美國國防部長奧斯汀主動致電給南韓國防部長李鐘燮。（資料照／路透）

至於南韓總統辦公室則決定，在監聽機密文件外洩議題，外交上不會再向美國究責，宣布事情將告一段落。南韓府方關係人士受訪表示，「美國國防部長事先主動要求和我方通話、態度積極，且（韓美）雙方一致認為外洩的機密文件多半是捏造的。我認為，相關爭議即將告一段落。」

南韓國家安保室次長金泰孝已經抵達美國，預計商討尹錫悅訪美事宜。他於當地時間11日表示，「目前尚未發現，美國挾帶惡意監聽我方（南韓）的情形。」

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