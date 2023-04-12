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大陸 大陸焦點 特派現場

16秒！　員警收到通緝犯照片抬頭一看「這麼巧」當場逮捕

▲揚州一名員警從收到嫌犯照片至把人逮捕僅花了16秒。（圖／翻攝現代快報）

▲揚州一名員警從收到嫌犯照片至把人逮捕僅花了16秒。（圖／翻攝現代快報）

記者魏有德／綜合報導

江蘇揚州邗江分局員警陳玉11日晚間出外買晚餐時，收到同仁發來的通緝犯照片，疑似在附近出沒。當他收起手機抬頭一看，一旁便利店內站著的男子穿著打扮和手機內的照片一模一樣，連髮型特徵也都相似，走上前去盤問後發現果然是被通緝的犯嫌，隨即將他控制住並等待支援警力，過程僅花了16秒，讓同事直呼不可思議。

▲揚州一名員警從收到嫌犯照片至把人逮捕僅花了16秒。（圖／翻攝現代快報）

▲從犯嫌車內取出的相關證物。（圖／翻攝現代快報）

《現代快報》報導，從陳玉看到照片，到發現嫌疑人，最終將其控制，只用了16秒。同事們在查閱公共視頻（監視器畫面）時，還特地為陳玉「讀秒」，並笑稱，這是「史上最快抓捕行動」。

陳玉任職於邗江分局明月湖商圈警務站。他10日休假在家，直至傍晚5時許，帶上羽毛球拍準備出門運動，正當他來到一家便利店準備買晚餐時，突然接到同事們傳來的手機訊息，訊息提到有犯罪嫌疑人在附近活動。

陳玉表示，與相關資訊一同發送的還有一張照片，只見照片上的一名男子穿著紅黑相間外套，內搭是一件藍色衣服，臉上戴著一個灰色口罩，額頭上有一小撮瀏海。

陳玉抬頭一看心想，「不會這麼巧吧！」他發現便利店櫃台前站著一名男子，外表特徵與照片上一模一樣。陳玉隨即進入店內湊近一瞧，確認就是相片中的男子。這時，陳玉便搭著對方肩膀將其帶出店外，並表明身份稱，「我是邗江分局的！」

控制犯嫌行動後，陳玉立刻值班同事，還在犯嫌車上找到匕首、螺絲起子、扳手、老虎鉗和電擊棒等證物，讓同事笑稱，「這真是史上最快抓捕行動。」

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