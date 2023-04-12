國1聯結車追撞…車頭撞爛剩一半！他殘破車殼中「露出一顆頭」逃死

▲國1北上岡山段12日上午發生聯結車追撞事故！駕駛一顆頭從撞爛的車頭中露出，幸運逃過死劫。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

國道1號北向351.7公里處12日上午發生一起嚴重車禍！一輛載運砂石的聯結車，疑似因剎車不及追撞前方另一輛聯結車，車頭嚴重毀損凹陷，細看照片可發現，凹陷的車頭旁露出駕駛的頭部，而人僅受到輕傷，可說是相當幸運。

回顧整起事發經過，61歲余姓男子12日上午10時14分載運砂石行經事故路段時，疑似因為剎車不及，當場撞上前方載有塑料包、由51歲薛姓女駕駛所開的聯結車，現場車體碎片、塑料散落一地，現場一度回堵6公里，目前正由岡山分隊排除中。

由於撞擊力道猛烈，余男所駕駛的聯結車車頭上半部全爛，人則是受有手腳多處擦傷、意識清醒，所幸頭部並未受到重擊，事故發生後，還可見余男的頭部從殘破的車殼中露出，幸運逃過死劫，至於挨撞的薛女則無受傷。

警方呼籲用路人避開該路段，以節省行車時間，並指出高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3千至6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，駕駛人應遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。