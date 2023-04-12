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《大學生了沒》大飛酒駕遭逮！　宿醉開車「很後悔」3萬飛了

▲▼大飛曾因喝醉酒摔下樓梯，至今都有後遺症。（圖／中天綜合台提供）

▲大飛曾因喝醉酒摔下樓梯，如今又因酒駕被依公共危險罪法辦。（資料照／中天綜合台提供）

記者劉昌松／台北報導

藝人大飛曾因喝醉酒摔到半邊臉全碎，丟了主持工作，日前他又在一場友人慶生會中喝太多，回家休息後，頂著宿醉開車出門，結果被警方攔查到，酒測值高達0.29g/ml，大飛被依公共危險罪移送後坦承犯行並表示後悔，希望未來有機會配合相關政令宣導，台北地檢署12日給予他1年緩起訴處分，條件是繳庫3萬元。

大飛(吳志慶)10年前還在念書時，就開始在綜藝節目《大學生了沒》擔任來賓班底，曾與藝人果凍姊姊楊晨熙交往並求婚成功，最後卻以分手收場，近年來大飛曾參與多部電影戲劇演出，當完兵後更自費創作多首單曲銷售。

2月間，大飛曾在節目《小明星大跟班》上透露，因為和前女友吵架，心情很不好就跟朋友約出去喝酒，「隔天早上我一起來，就看到我爸媽跟我哥，他們說我在急診室，我聽他們講，我樓梯只走了4階就噴出去，我整個臉是倒在血裡，半邊臉全碎掉。」大飛因此丟了《大學生了沒》的代班主持機會，讓他懊悔不已，但是「因為感情上的劇變，我又開始喝了，嚴重到後來我是不喝就沒辦法睡著」。

據了解，大飛被逮到酒駕是發生在3月底時，他前一晚在Barcode夜店幫友人慶生，喝了不少酒後回家，隔天醒來宿醉，卻仍開車出門，在台北市萬大路上遭警方攔查，警方聞到酒氣進行酒測，發現數值超標達0.29g/ml，將他依現行犯移送法辦。

大飛坦承前晚喝太多，對自己觸犯法律感到十分後悔，允諾願意日後如有需要他協助政令宣導，他都會配合，檢察官考量他坦承犯行，依公共危險罪給予緩起起訴處分，處分期間1年，並要在限時內繳庫3萬元。

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