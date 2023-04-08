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大陸 大陸焦點 特派現場

BMW女駕駛酒駕撞車！女騎士遭撞後慘被「臉朝地拖行1公里」

▲▼酒駕撞人逃逸。（圖／翻攝微博）

▲女駕駛酒駕撞人逃逸，遭撞女騎士臉朝地被拖行一公里。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

湖南省婁底市先前發生恐怖意外，駕駛BMW的女駕駛深夜酒駕撞上人，沒想到對此渾然不覺，就這樣繼續開車行駛，而遭撞騎士的衣服被車門勾住，臉部朝地慘被拖行一公里。近日案件準備審理，事件也引起大陸網友高度關注。

綜合陸媒報導，肖姓女子去年酒後駕車，深夜行駛在路上時，撞上了騎乘電動車的謝姓女騎士。沒想到，肖女對於撞人一事完全沒有發覺，繼續在路上高速行駛，而謝女遭撞後衣服被車門勾到，也就這樣被拖行了一路，直到被交警攔下時，整個人已完全失去意識。

肖女被攔下車時，連走路都走不穩，氣得交警痛罵「你還是人嗎」，經過酒測後也確定明顯酒駕，因此受到刑事拘留。

▲▼酒駕撞人逃逸。（圖／翻攝微博）

▲女駕駛撞上人以後，仍舊繼續開車前進，導致遭撞騎士被拖行一公里。（圖／翻攝微博）

根據最新消息，肖女因為涉及酒駕，案件11日準備開庭審理。而遭拖行的謝女則還有意識，經過治療後脫離危險，正在復健科進行治療，但目前還不能說話、下地走路。

對於這起事件，大陸網友高度關注，同時留言痛罵，「醉駕+肇事逃逸，至少坐牢7年」、「醉架可能是她撞傷人的原因，但是拖行是她主觀故意的，必須分開量刑」、「還好人還在，就是太受罪了」、「看過影片真的很殘忍！這個XX當時還很淡定！必須重判」、「人被拖行一公里，估計臉都磨平了，沒辦法說話對傷者來說，不曉得是好還是壞。」

 

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駕駛酒駕BMW肇事逃逸審判法庭

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