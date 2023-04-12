信封寫「色老闆拐我妻同居6年」　人夫狂寄23次下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

曾姓人夫懷疑妻子與朋友A有染，竟連續寄了23次信件，並在信封上指控對方是色老闆、「誘我老婆離家與他同居6年」，反而害慘自己，日前被台南地院法官依散布文字誹謗罪，判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

▲曾男懷疑妻子外遇好友，竟寫信控訴好友是色老闆、誘拐別人妻子。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，曾男因為不滿A男和他的老婆有感情糾葛，於是在2022年1月28日至4月11日間瘋狂寄信控訴，並將「誘拐朋友妻離家出走、同居多年，出來面對」等文字寫在信封上，還在收件人的欄位寫上「色老闆XXX收」，使得處理信件的郵務人員、代收信件人員等不特定多數人都可以共見共聞，足以毀損A男的名譽、人格以及社會評價。

曾男坦承的確有向A男寄送過上述信件，但堅決否認誹謗並強調，「我寫的是事實。A男以前跟我是好友，後來誘拐我老婆離家與他同居6年，我老婆死之前有承認她與A男同居一事。」不過，台南地檢署檢察官不採信曾男的說法，訊後仍依加重誹謗罪嫌將他起訴。

台南地院法官認為，曾男是智識健全的成年人，因為懷疑妻子外遇，故意將涉及私德且與公共利益無關的文字寫在信封上，3個月內一共寄送23次，顯然欠缺重他人名譽權的觀念，考量到他已經在庭審時坦承犯行，態度尚可，只是至今仍未獲得A男諒解，最終依散布文字誹謗罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。