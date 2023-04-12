吳釗燮：中國似乎幻想有能力輕取台灣　已要求法國澄清馬克宏言論

▲外交部長吳釗燮接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

記者吳美依／綜合報導

外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，中國似乎幻想有能力在短時間內輕取台灣，因此台灣必須強化自我防衛能力，讓北京在動武前三思代價，達到遏阻中國侵台的目標。他談到法國總統馬克宏「勿捲台海之說」時回應，「我們仍在試圖透過法國政府釐清他說了什麼，以及這意味著什麼」、「法國政府一直對台灣表示支持」。

總統蔡英文在加州會晤美眾院議長麥卡錫後，中國8日至10日發動大規模環台軍演，包括解放軍海軍首次模擬艦載機針對台灣的打擊。北京當局形容，這是「針對台獨分裂勢力與外部勢力共謀的嚴重警告，也是捍衛國家主權及領土完整性的必要舉措」。

▲北京發動環台軍演之際，總統蔡英文感謝國軍守衛領土。（圖／翻攝蔡英文臉書）



吳釗燮接受CNN及福斯新聞專訪時指出，解放軍機艦相當靠近台灣，任何意外都可能爆發兩岸無法控制的戰爭。他對中國環台軍演表示譴責，「看看軍演以及他們的措辭，他們似乎試圖準備對台灣發動戰爭。台灣政府將中國軍事威脅視為不可接受的。」

美國情報界評估，習近平已指示軍隊2027年前做好犯台準備，而台灣是否知悉北京可能採取軍事行動的時間？吳釗燮對於台灣的準備程度表達信心，「中國領袖將在決定對台動武之前三思。不論2025年或2027年甚至更晚，台灣都需要做好準備。」被問及這樣的訪問代價是否太高時，他回應，「中國不能決定台灣如何交朋友，也不能決定我們的朋友想要如何對台灣展現支持。」

▲共軍環台軍演引發國際關注。（圖／翻攝自央視）



與此同時，法國總統馬克宏前往中國國是訪問，在北京接受習近平的歡迎。會談結束後，他似乎質疑法國是否應該涉入台灣危機，「最糟糕的事情是認為我們歐洲人必須成為這個話題的追隨者，適應美國的節奏或者中國的過度反應。」法國官員隨後表示，馬克宏的言論被誤解了。

CNN寫道，美中緊張關係因為台灣問題惡化，美國總統拜登已經表示，若中國發動攻擊，美方將在軍事上保衛台灣，但其政府官員堅稱華府仍致力於其「一中政策」。美國根據《台灣關係法》在法律上有義務向台灣提供防衛性武器，但關於是否會在中國試圖攻擊的情況下防衛台灣，美國官員通常刻意含糊不清。

吳釗燮反覆強調「保衛台灣是我們自己的責任」，但也指出「美國似乎比以往更堅決地創造出一種局面，讓中國知道軍事攻擊台灣將會帶來沉重代價。我們感謝美國抱持這種立場。」