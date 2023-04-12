台灣有事歐洲有事！　法國友台小組主席：續推台法合作

▲ 法國國民議會友台小組主席博多黑。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電

法國總統馬克宏日前說歐洲不該捲入台海衝突，也不應為美國附庸，言論遭抨擊。國民議會友台小組主席博多黑告訴中央社，若台灣有事，歐洲、全球都會有事，並表示將繼續強化台法交流。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）結束訪中行程，在9日的專訪中稱歐洲不該因台灣議題捲入美、中間的衝突，也不該成為美國跟隨者。言論被各國政治人物、學者批評「無用」、「戰略錯誤」、「令人擔憂」，甚至是「危險的屈服」。

總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在美國會晤時，共軍便進行環台軍演，造成地區不穩，馬克宏爭議發言被各界抨擊時機極為不妥。

法國總統府11日特地澄清，「美國是我們的盟友，我們共享價值」。法國輿論熱議台海局勢，同屬於執政復興黨（Renaissance）、國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）的立場顯得尤為值得關注。

博多黑11日接受中央社電話專訪，對於馬克宏「法國不應該捲入不屬於我們的衝突中」的說法，他向記者直言，「若台灣真的出現衝突，那也會是我們的事」。

他表示，不確定馬克宏回覆背後的脈絡，但同時認為世界面臨緊張局勢，傳達降溫訊息「不是壞事」。

然而話鋒一轉，他強調，「作為友台小組主席，沒有比台灣情勢惡化更糟的。有鑒於台灣電子產業的重要性，這會為全球帶來極度嚴重的後果，法國毫無疑問也包含在內」。

「且不僅於此，我想重申法台關係不只建立在科技專業的利益上，而是我們擁有充滿生命力的民主等共享價值。因此印太地區的台灣，是我們理當交好的國家」。

▲ 馬克宏剛結束為期3天的訪中行程。（圖／路透）

馬克宏言論中最為人詬病的問題之一，在於他幾乎暗指美國須要為台海升溫負責，而博多黑在推特發文時則明確指出，法國要求的是「中國降低施壓，並維持現況，而唯一該為威脅現況負責的，是中國」，並附上標籤「說清楚」。

中央社詢問，眼下法國與中國修復關係，是否會犧牲台法關係。對此博多黑表示沒有理由台法關係會被犧牲。

他說，法國應繼續強化與台關係，包括貿易，「4月中我們就要在巴黎接待台灣在全球的貿易代表，會親自歡迎他們」。博多黑也透露，他很快將再度造訪台灣，以行動表達支持。

博多黑指出，法國和歐洲正在重新調整對中國關係，有時外交策略或貿易關係不會和美國一致，和中國也是如此，「我們不同，但能在歐洲訂定的規範下發展貿易」。他認為馬克宏這次出訪，主要是捍衛歐洲利益，「歐洲主權是國際平衡不可或缺的」。

馬克宏目標是重啟歐中市場，力求兩方貿易平衡。但博多黑也直言，中國常會在簽約時說「雙贏」，須要跟中國解釋，不能每次都是中國贏。而他認為，「對等」是馬克宏此行對中國要求的訊息。

在馬克宏「避免因台灣和中國起衝突，歐洲不該為美國附庸」的言論引發全球網絡一片罵聲之際，博多黑日前也特意在推特放上他在台北101建築前的照片，並寫下「台灣能幫忙」（#TaiwanCanHelp），傳達挺台訊息。

博多黑告訴記者，「台灣在COVID-19疫情期間是最積極協助他國的國家之一，我還記得台灣在法國缺乏物資時運來的口罩，台法關係遠不止貿易。我常與台灣人、機構合作，也幸運多次訪台，我知道台法有很多共同性」。

博多黑強調，「我們是2個不同的國家，卻共享很多東西，體制也很相近。中國常承諾『一國兩制』模式，我們也看到在香港一場空；我可以很肯定地說，台法兩國間所共享的，恐怕比台灣和中國幻想的『一國兩制』之間更多」。（編輯：張芷瑄）