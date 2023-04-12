丈夫罹乳癌4期、家有2遲緩兒！彰化妻打2份工撐家　聽一句話淚崩

▲彰化貧病周姓夫妻一家人。（圖／柯小姐提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名39歲的周先生，與妻子育有2遲緩子女， 5年前周男發現乳房有硬塊，竟已經乳癌第二期，今年初癌細胞轉移至骨頭及肺部第4期。為此，妻子平日兼2份工，不僅得照顧丈夫，還要帶2小孩到醫院做早療，買一盒標靶藥得需要好幾萬元，但夫妻倆只能咬緊牙根，每周定期到醫院作化療。妻子哽咽地說，希望可以完成丈夫「全家環島旅行」的願望。

周先生原先從事鋼鐵運輸司機，2017年7月罹患乳癌後，經治療雖有一定恢復，但為了家庭生計到台中工地工作，又不慎從9樓高跌落，所幸命大的他摔斷腿送醫。沒想到禍不單行，他去年在和美交流道下平面道路騎機車，被轉彎車撞上，人車倒地，險些遭後車輾過，手腳都擦挫傷。

▲妻子抱著罹癌丈夫喊道「要堅強！」

不過，命運乖舛的他們不願向厄運低頭。柯姓妻子說，婆家及娘家經濟也困頓，婆婆過世後，公公也因腦傷住進療養院，當初丈夫因乳癌入院，經常還得忍受旁人鄙視的眼神「啥咪！男人也會得乳癌」，讓他們夫妻倆難過不已，「誰都不願意生病」。

隨著周先生重病，家中主要經濟來源斷炊。妻子為了兼顧丈夫以及2名遲緩兒，平日必須到醫院做早療，所幸靠著一技之長，勉強從事到府服務的美容工作，每個月收入最高只有數千元，加上低收等補助每月收入1萬多，用來支付房租剛好打平。

柯姓妻子眼眶泛紅的說，她也想找一個正常工作，幫忙家中開銷支出，但時間真的不允許，現在只想租間較便宜的房子，離醫院近，也不須多支付一筆額外的交通費用，希望外界能協助幫忙。

▲幾年前夫妻倆還能帶著小孩一起出遊。（圖／柯小姐提供）

妻子透露，自從丈夫被診斷出癌症已經第4期了，醫生也建議要服用標靶藥物治療，但一盒標靶藥就要6萬元起跳，真的沒有錢去支付，只能每周五定期去醫院做化療來延續生命，這幾天小孩感染輪狀病毒，也住進醫院，可謂蠟燭兩頭燒，但為了一家人，她還得拖著疲憊的身體到住家附近的夜市打工，每3小時賺500元，勉強賺些生活費。

▲周先生每天都要吃抗癌藥。

妻子眼見丈夫體重從大約80公斤直線下滑到60公斤，也知道病情已經加劇，但丈夫仍向她精神喊話「我絕對不會向命運低頭」，「我要活下去」，不僅忍著癌症病痛抱著她們妻女說「謝謝你們」、「有你們是這輩子最大的福氣」，還答應要送給摯愛的妻子一個願望，希望今年能帶全家去環島旅行。

這一席話，又讓妻子不禁淚流滿面了，只能求老天爺希望丈夫能奇蹟恢復健康，陪伴小孩長大。