設計師離奇自撞亡「遺體暫冰存」　檢警行文特斯拉調車內影像

▲曾姓設計師駕駛特斯拉自撞身亡，檢警將調閱車內監視畫面釐清事發原因。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

曾姓知名室內設計師10日下午駕駛特斯拉，行經新北市新店區環河路時，不明原因自撞分隔島，曾男被救出後一度恢復呼吸心跳，但急救後仍傷重不治，醫院抽血檢測曾男體內酒精濃度微乎其微，檢察官11日會同法醫前往相驗後，初步判定是心肌梗塞，決定遺體暫時冰存，將向特斯拉公司調閱車內監視畫面，釐清確認曾男在車上發生甚麼事情。

監視器畫面拍下，當時特斯拉沿著內側車道前進，突然車頭一偏，整輛車開上中央分隔島，接著猛力撞上綠色防眩板、以及水泥基座，車頭當場凹陷變形，前方引擎蓋隨即冒出火花，畫面相當駭人。

為了釐清死因，檢察官在醫院往生室進行相驗，家屬也到場，初步研判是心肌梗塞，面對媒體詢問，家屬僅低調表示「謝謝」，希望尊重家屬，不願多作回應。

初步了解，特斯拉曾姓駕駛為知名設計師，2007年成立公司，提供消費者居家空間配置的服務，累積代理上百種歐美家具、家飾品牌。事故發生時，新店救護義消副小隊長林泰豐正好路過車禍現場，並進行CPR，曾男經緊急送醫搶救後，曾一度恢復生命跡象，最終仍宣告不治。

由於特斯拉設計車主只能自行調取車外監視畫面，車內畫面則是上傳特斯拉公司，無法直接調取，但曾男駕車無故自撞，車內情況是首要釐清關鍵，因此檢警決定行文特斯拉公司調取相關影像，待確認車禍原因前，遺體暫先冰存。