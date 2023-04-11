猴痘「在家隔離」最快下周上路！　累積25例確診只剩2人住院中

▲疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（11）日再公布新增2例本土病例，國內從去年至今已累積25例猴痘個案。疾管署副署長羅一鈞表示，目前僅新增2案還在住院隔離，其餘23例已經康復出院。猴痘個案放寬「在家隔離」，羅一鈞說明，地方衛生局認為施行可以接受，本周會再和民間團體開會討論，最快下周實施。

疾病管制署今（11）日公布國內再增2起本土猴痘病例，分別是新北市30多歲男性與高雄市20多歲男性。我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診25例病例，其中18例為本土病例，分布為台北市5例、新北市4例、高雄市3例、新竹縣2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹市、雲林縣各1例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去兩周單周都僅增加2起猴痘個案，比起前幾周略減少，羅一鈞表示，目前觀察疫情是持平，沒有如先前比較擔心的等比級數上升，但很重要還是說，還是會有些症狀輕微猴痘個案可能沒有就醫，或者就醫但沒有被檢查出來，社區裡面還是有潛藏個案存在，仍要透過疫苗接種讓社區防火牆建立起來。

目前猴痘個案需治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，根據疾管署統計，國內個案隔離最長達到37天，近期本土個案最長隔離28天，有患者表示關到快崩潰，引起隔離太久的討論。

而疾管署3月31日召開專家會議，有2大決議：第一、疑似個案採檢完可以回家等候通知，不用立刻在醫院隔離，第二、有醫療照護需要才需「住院隔離」，已無住院需要，家中條件合適，原則上可以返家自我照護，自我健康管理到結痂脫落為止。

針對返家隔離，疾管署上周與各縣市衛生局開會，羅一鈞今日說明，會中衛生局認為自主檢康管理在家相關施行是可以接受，但目前方案還沒定案，相關細節本周四還要和民間團體溝通討論，預計下周二疫情記者會再公布確切的出院自主健康管理方案和施行細節。