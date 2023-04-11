桃園男加LINE群組「匯2萬買珠寶」　警一句話打消念頭

▲黃姓男子誤信女網友前往銀行滙款。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

黃姓男子疑遭網路「假交友真詐財」，透過未見面女網友購買翡翠珠寶，前往銀行滙款2萬元時，機警行員通報警方，員警舉真實例勸說，並表示黃男有可能因此淪為詐騙車手，讓黃男驚醒而放棄滙款。

▲黃男僅從手機圖片就要滙2萬元購買珠寶。（圖／桃園警分局提供）

昨日15時50分許，桃園警察分局景福派出所接獲轄區金融機構通報，表示有民眾疑似遭詐騙欲匯出款項，請員警到場協助勸導。警員王子享、蔡佳亨及吳育萱立即趕抵現場了解，民眾黃男表示透過網路認識的女網友介紹，加入通訊軟體(LINE)的拍賣群組，可由群組內下定翡翠、玉石等珠寶，他看中一組價值約2萬元的翡翠首飾，對方要求匯款並設置約定帳號，黃男不疑有他便聽從指示到銀行辦理手續。

但黃男從未有網購的經驗，也未購買過珠寶，員警發現對方教導其如何應對行員及員警的詢問，且黃男要辦理「約定帳戶」，研判是詐騙集團慣用的假交友真詐財手法，立即舉出案例說明勸導，透過照片、影片無法確定物品狀況容易買到贗品，甚至匯出款項卻未收到商品更是得不償失，且單純購物為何要設置約定帳戶？恐一時不慎淪為詐欺車手，一番話說得黃男恍然大悟，決定放棄匯款。