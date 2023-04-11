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游盈隆揭柯文哲訪美最大亮點　斷言「這兩點」恐成2024致命傷

▲柯文哲出訪美國。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲出訪美國。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，8日下午啟程為期20天的訪美之旅。台灣民意基金會董事長游盈隆11日表示，柯文哲此行最大看點，到目前為止是他的造型，但國人更好奇的是，想參選總統的他去美國要講什麼？能不能講出一些讓人耳目一新的東西？否則「長期以來缺乏中心思想、對中共硬不起來」的致命傷，會讓他在爭取總統的路上顯得相當孤單。

游盈隆今日透過臉書發文表示，柯文哲以總統參選人身分出訪，目的是讓世界認識民眾黨，也替台灣撐出最大生存空間，可謂「燕雀安知鴻鵠之志」，小黨主席也未嚐沒有志氣。不過，柯文哲此行最大看點，到目前為止是他的造型。柯文哲的新造型很有話題性，新髪型、新褲子、新上衣加蝴蝶結，煥然一新，相當稱頭也相當搞笑，但國人更好奇的是，想當台灣總統的他去美國要講什麼？能不能講出一些讓人耳目一新的東西？

游盈隆指出，台灣很少人看好柯會選上總統，但支持他選的人卻高達四成三，比不支持他選的人還多，這代表台灣人並不討厭他。柯文哲出身台大名醫，因緣際會站上政治舞台，不僅當了八年的台北市長，還創立台灣民眾黨，但長期以來缺乏中心思想、對中共硬不起來都是他的致命傷，這也讓他在爭取總統大位的路上顯得相當孤單。

游盈隆說，柯文哲最近感覺到外界的觀感對他很傷，於是喊出「聯合政府，團結台灣」以及「兩岸和平，台灣自主」兩句口號，藉此證明自己是有中心思想的。坦白講這兩句還不錯，有貼近當前台灣政治的核心問題，但再好的口號也需要有適當的內涵，進而提出有力的論述，讓社會聽得進去，讓選民票投得下去，然而這部份的努力目前還看不到。

不過，游盈隆強調，民眾黨3日公佈總統與立委的初選時程，令人眼睛為之一亮，當國民黨還在為內部總統提名焦頭爛額、社會觀感差到已經嚴重傷害選情的時候，民眾黨卻決定用開放初選的方式決定總統提名人選，雖然大家都知道柯文哲篤定出線，和民進黨主席賴清德一樣，但一個尊重黨內民主程序的政黨，才可能獲得台灣選民的尊敬和支持。

游盈隆批評，反觀國民黨，藍營到現在還搞不懂這個淺顯的道理，還在黑箱作業，把九合一地方選舉好不容易蓄積的巨大民氣一掃而空，真令人驚訝，「柯文哲志在大位，赴美取經，此行究竟會見到什麼人？遇見什麼事？很難預期，拔劍四顧心茫茫，也許是此刻最好的寫照。」

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