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游盈隆替蔡英文抱屈「飛來橫禍」　提醒趙天麟小心這位董座參選

▲▼蔡英文會晤麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文會晤美國眾議院議長麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）

政治中心／台北報導

中共因抗議「蔡麥會」發動環台軍演，今天進入第三天，預定也是最後一天。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從某個角度看，蔡英文總統很無辜，她已經主動地婉拒麥卡錫來台訪問，改在美國見面，但中共中央還是不滿意，硬是指控她「倚美謀獨」，真是飛來橫禍。對於台獨人士的活動力，游盈隆也提醒民進黨立委趙天麟要小心4月8日正式宣布參選高雄立委的前民視董事長郭倍宏，「他的爆發力將非常驚人」。

游盈隆10日透過臉書發文指出，中共這次軍演規模、質量與強度和去年八月軍演比，是小巫見大巫，原因是多方面的。如果用地震術語來比喻，去年長達七天的八月環台軍演是主震，今年這次只是餘震，起源是美國不理中方一向堅持的「一中原則」，很不給面子。因為根據雷根總統的六項保證，美國從未改變關於台灣主權的立場。講更明白一點就是，美國從未接受中方片面主張的「台灣是中華人民共合國領土的一部分」。

游盈隆認為，過了今天，台灣海峽風浪應該會平息一整年，兩岸緊張對立態勢也會趨向和緩，雖然中共軍機與戰艦不會停止其常態性侵台擾台的行動，但兩岸這些風風雨雨，看在無數台灣人眼中，不過只是「白髪漁翁江渚上，慣看秋月春風；一壺濁酒喜相逢，古今多少事，盡付笑談中」。

對於蔡英文此次出訪再度受到中共抨擊，游盈隆也指出，從某個角度看，蔡英文很無辜，很冤枉，她這次明明已經小心翼翼主動地婉拒麥卡錫來台訪問，改在美國見面，而且發言低調到叫人受不了，但中共中央還是不滿意，硬是指控她「倚美謀獨」，予以強烈譴責，真是飛來橫禍。

游盈隆表示，蔡英文八年任期只剩13個月，持平而論，她總統任內從未公開主張台獨，她頂多是主張兩個中國，主張兩岸分立分治，互不隸屬，如此而已。蔡英文不是台獨份子，更不是台灣獨立運動領導者，不可能倚美謀獨，但仍受到中共百般批評。在中共眼????，似乎凡是拒絕兩岸統一的人就是台獨。所以，如果像蔡英文這樣的政治理念都可以說是台獨，那台灣就有88%成年人是台獨。

游盈隆以2008年前總統陳水扁在任內最後一年推動台灣加入聯合國運動為例指出，台灣獨立運動早已偃旗息鼓，今日台灣枱面上綠營政治人物有誰願意或敢公開自稱是台獨份子？包括那些被中共公開點名的綠營人士。客觀的事實是，台灣一般人絕大多數期盼未來要獨立，但台獨兩字卻已成政治人物的禁忌，這在民進黨完全執政的今天是何等諷刺的事！

對於台灣第二次獨立運動何時再起，游盈隆表示，這是一個大問號，但倒是最近有一個跡象值得注意，前民視董事長郭倍宏4月8日正式宣布參選高雄立委，郭倍宏是台獨運動傳奇性人物，這次參選讓很多人感到意外，他不需要敲鑼打鼓主張台獨，甚至這次參選他可能不會大談台獨；但台獨寫在他臉上，一舉手一抬足，都會讓人聯想到台獨，尤其是台灣民主運動的聖地—高雄。

游盈隆也提醒民進黨高雄現任立委趙天麟要小心，郭倍宏在台獨運動低迷多年的時刻宣布參選，他的爆發力將非常驚人，也必將是這次高雄立委選舉最大亮點。

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