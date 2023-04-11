嗆林昶佐爆紅！　環南市場會長遭爆「超收電費」破百萬

▲號稱全台攤位數最多的北市環南市場爆發黑箱爭議，上百攤商串聯指控林勝東涉超收電費。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖！」前年6月，台北市環南市場爆發群聚染疫事件，時任衛福部長兼疫情指揮官的陳時中與時任台北市長柯文哲前往視察，在場的無黨籍立委林昶佐發言批柯防疫慢半拍，未料環南市場自治會長林勝東跳出來反駁，一時掀起輿論熱議，也讓他成為話題人物。

人稱「林東」的林勝東日賣6千隻雞，是北台灣的雞肉大亨，不但擁有養雞場還開餐廳，生意擴及北北基桃，政商人脈廣，去年台北市長選舉期間，藍綠白候選人都爭相與他同框。不過，本刊接獲攤商爆料，指控林勝東領導的市場自治會帳目黑箱，由自治會代收的攤商電費計價不透明，單月竟超收達上百萬元，此外，由攤商每月均分的市場公共用電也被質疑代收金額不透明，引發上百攤商串連、蒐證。

▲林勝東是北台灣的雞肉大亨，疫情期間因公開對前衛福部長陳時中及立委林昶佐嗆聲而成新聞話題人物。

環南市場家禽2代攤商陳佩珊向本刊表示，每月收到的電費單，公共用電僅顯示當月應繳納金額，卻無用電度數，市場的物管中心雖在各攤商裝有數位分錶，為計算各攤使用度數還建立內部智慧計價系統，但根據攤商向物管中心私下查證的錄音檔顯示，系統出錯率高，常改採人工抄錶，去年9月計算電費時，物管中心更因「誤植」12萬度的電費，導致計算錯誤，種種電費代收、計價方式都充滿黑箱。

本刊取得攤商提供的錄音檔，去年11月25日，林勝東在內的自治會幹部及物管中心代表舉行一場不公開會議，當討論到去年9月因度數誤植而少收的電費該如何處理時，林勝東開了2個選項讓幹部表決，1是讓物管中心自己逐攤去跟攤商解釋，2是因誤植而短缺的電費，未來3個月逐月加在給攤商的電費單上平均分攤，並稱「不用再告知業者，因為愈解釋是愈死」，最後全數表決通過採後者，林還補充說：「不要出去講，到時候我們又被罵死，不要每次開完會外面就知道，壞習慣，我們開會就我們知道就好，攤商不需要知道那麼多，整天來亂潲亂鼻（指搗亂）！」

陳佩珊指控，因計價系統常出錯，攤商每月的電費度數還可技巧性的「人工歸零」。她舉例，曾有攤商發現自己攤位的電費異常要求退費，自治會居然讓該攤商在下個月的電費度數直接歸零，但該攤商明明該月仍正常營業，「如果計價系統連電費度數都可人工修改，各攤商每月攤位用電及公共用電的度數是不是都可人工微調？甚至將部分攤商少收的電費，轉嫁給其他攤商均分？」

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