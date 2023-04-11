強健髮根、韌性從「根」本做起　蔻蘿蘭植萃養髮豐厚感Get！

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頭髮是每個人的第二張臉，頭髮問題不只影響外表，很可能是你的頭皮健康已經拉警報！不論是豐盈感漸少、容易斷裂，或頭皮容易出油造成髮型扁塌，都會讓整個人質感超落漆，因此調理養護刻不容緩！

頭皮問題絕對值得悉心照料，透過頭皮養護專家「蔻蘿蘭」養髮強韌系列，以溫和植萃力的「養髮加速器」簡單3步驟實現養髮保養，大開外掛強健髮根，實現夢寐以求的豐厚感柔亮秀髮。

▲頭皮養護專家「蔻蘿蘭」養髮強韌系列，以溫和植萃力的「養髮加速器」簡單3步驟實現養髮保養。（圖／業者提供，下同）

植萃養護關鍵成分－金雞納樹皮 養護頭皮與髮絲

蔻蘿蘭養髮強韌系列特別選用金雞納樹皮萃取，其活性成分可強健髮根及強韌髮絲，手工採摘金雞納樹皮確保不影響樹木自然生長，再結合咖啡因及雪絨花萃取等三大營養成分活絡頭皮，並用心打造經典草本木質香調，透過薰衣草、杉木到蕨類的前、中、後調和香調，讓洗髮也能享受媲美大自然的森林浴，全面賦活滋養秀髮。

▲▼蔻蘿蘭養髮強韌系列特別選用金雞納樹皮萃取。

其中，「蔻蘿蘭植萃養髮強韌精華液」，金雞納萃取協同雪絨花和礦物錳，加上咖啡因及複合維他命B，為活絡頭皮、強健髮根提供神救援。經滿意度調查發現，只要連續使用「蔻蘿蘭植萃養髮強韌精華液」4週*、達12次以上**，即可找回髮絲豐厚感，有高達92%***使用者覺得髮絲變得更強健，遺傳、壓力、季節轉換、孕期等引起的頭皮問題都適用，口碑大獲好評堪稱「養髮加速器」。

▲蔻蘿蘭植萃養髮強韌精華液為活絡頭皮、強健髮根提供神救援。

植萃養髮3步驟：洗、護、養 強健髮根神救援

蔻蘿蘭植萃養髮系列除了「蔻蘿蘭植萃養髮強韌精華液」，還有經典明星商品「蔻蘿蘭養髮強韌洗髮精」及頭皮髮絲兩用護髮素「蔻蘿蘭養髮強韌護髮素」，組合成就完美的植萃養髮3步驟：

1「洗」：以養髮強韌洗髮精清潔並滋養頭皮。

先用溫水沖濕頭髮，再將「養髮強韌洗髮精」揉搓起泡後輕輕按摩頭皮後，沖淨即可；可重覆洗兩次，並以清水徹底沖淨。

2「護」：用養髮強韌護髮素，頭髮柔順服貼修護毛躁並減少斷裂。

取適量「養髮強韌護髮素」塗抹於頭皮、再帶到髮絲，靜置2-3分鐘沖淨即可。

3「養」：最後再以植萃養髮強韌精華液，活絡滋養頭皮、找回髮絲豐厚感。

頭髮乾時或洗完頭用毛巾擦乾後，按壓「植萃養髮強韌精華液」約10次噴灑於頭皮，並按摩頭皮幫助精華液吸收，不必沖洗。一週建議使用2-3次。

▲蔻蘿蘭養髮強韌系列嚴選溫和植萃成分，不只秀髮強健豐盈，也為守護地球盡一份心力。

蔻蘿蘭尊重大自然 環境友善守護地球與人類生活

來自法國的蔻蘿蘭，致力以尊重的態度培育自然植物，保存珍貴的植物資源進而發掘植物功效，在法國研發高品質植萃產品已超過半世紀之久，照顧每個人的生活，也照顧著大自然。

蔻蘿蘭養髮強韌系列嚴選溫和植萃成分，不添加Paraben類防腐劑、雌激素等成分，不論男女、孕期或哺乳媽咪都可安心使用，並採用友善環境可回收包裝。選用蔻蘿蘭養髮強韌系列，許自己一個健康頭皮和一頭強韌秀髮，不只秀髮呈現強健豐盈感，整個人質感Level up，也為守護地球盡一份心力。

▲頭髮是每個人的第二張臉，頭髮問題也會影響外表，因此調理養護刻不容緩！

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*法國皮耶法柏藥廠醫學美容部於2020年，針對66位消費者使用28天做滿意度調查，選擇6-10分(滿分)的消費者達82%。

**法國皮耶法柏藥廠醫學美容部委託Eurofins機構於2020年，針對45位消費者，一週使用3次，使用4週的實驗數據。

***法國皮耶法柏藥廠醫學美容部於2020年，針對66位消費者使用84天做滿意度調查，選擇6-10分(滿分)的消費者達92%。

本文由法國蔻蘿蘭邀稿