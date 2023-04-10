　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全民普發六千元刺激百貨母親節檔期買氣　大江推超划算購物攻略

▲全民普發六千元，大江推超划算購物攻略

▲全民普發六千元，大江推超划算購物攻略。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全民普發現金6000元已陸續進帳，有助於帶動全台百貨零售業，即將開跑的母親節檔期商機。大江購物中心於4月13日至5月14日舉辦「你的快樂、我買單」寵愛媽咪促銷活動，首波13- 19日預購期間消費滿額，推出多項購物優惠，還有桃園獨家餐廳限定套餐和蛋糕預購享早鳥優惠，爭搶商機。

▲全民普發六千元，大江推超划算購物攻略

大江購物中心企劃部經理楊若琳10日表示：母親節是百貨業上半年重要促銷檔期，全台各家百貨、購物中心於4月初就陸續開跑以搶攻商機；與去年相比之下，今年樂觀看待母親節的業績表現，因全民普發現金6,000元已陸續進帳利於刺激消費市場的買氣，口罩禁令的鬆綁也有助於拉抬母親節主力商品-化妝保養品的銷售量，所以大江購物中心規劃了超划算的母親節送禮購物全攻略。

▲全民普發六千元，大江推超划算購物攻略

由於，現代人相當重視儀式感，慶祝節日除了送禮，聚餐享用美食、創造回憶的行程更是不可少。楊若琳說，面對即將到來的母親節，不妨來場特色料理饗宴以慰勞辛苦的媽媽。大江購物中心於四樓及地下一樓集結各式主題餐廳、超人氣輕食櫃位等60家餐飲品牌，因為獨家品牌眾多且用餐空間寬敞舒適，滿足消費者追求美食的生活樂趣，也成為大桃園地區的美食重鎮。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
台人超常把「1字」掛嘴邊！她喊不喜歡：不耐煩的感覺
快訊／美國路易維爾大規模槍擊　警方證實5死6傷「槍手當場死亡
李瑞鎮、李仙姬缺席婚禮爆「鬧翻李昇基」！　知情人曝：沒給喜帖
女友性慾大「想半夜被X醒」！他照做隔天卻崩潰
快訊／國道1號「魚貨車自撞」　魚屍亂噴被輾成肉泥
50萬人研究：「做1件事」失智率降35%！神經、血管功能都變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／台中高中生輕生案　審議小組：主任教官、學務主任等4人不當管教

桃園新增5家醫院　即日起提供猴痘疫苗接種服務

發展桃園觀光　張碩芳提出外國旅客優遊桃園方案＋景點停車改善

桃園運用AI加速下水道設計　榮獲全球智慧城市國際大獎

全民普發六千元刺激百貨母親節檔期買氣　大江推超划算購物攻略

八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮

五星飯店開箱之旅　台南就業中心邀民眾參訪提供就業獎勵

台灣世展會籃海計畫　南方獵鷹隊與和順、成功國中友誼賽

免費開放！　機捷A21環北站「Dancing A21」街舞空間啟用

北榮桃園分院採「以病人為中心門診整合照護模式」　精簡藥物

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

台南槍擊丟包案「招魂不順」　家屬：藏鏡人沒落網不甘願

快訊／台中高中生輕生案　審議小組：主任教官、學務主任等4人不當管教

桃園新增5家醫院　即日起提供猴痘疫苗接種服務

發展桃園觀光　張碩芳提出外國旅客優遊桃園方案＋景點停車改善

桃園運用AI加速下水道設計　榮獲全球智慧城市國際大獎

全民普發六千元刺激百貨母親節檔期買氣　大江推超划算購物攻略

八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮

五星飯店開箱之旅　台南就業中心邀民眾參訪提供就業獎勵

台灣世展會籃海計畫　南方獵鷹隊與和順、成功國中友誼賽

免費開放！　機捷A21環北站「Dancing A21」街舞空間啟用

北榮桃園分院採「以病人為中心門診整合照護模式」　精簡藥物

《盾之勇者成名錄》第三季預計今年10月開播！主視覺圖+前導影片公開

阿伯頭皮痘痘擦藥沒好…竟是「胃癌末期」　醫曝5警訊

Mini Clubman最終版全球限量1969台！北美先開賣　傳配額不到百台

快訊／台中高中生輕生案　審議小組：主任教官、學務主任等4人不當管教

全道嬿《出差15夜》玩人物問答急哭了　羅PD嚇壞：不用玩成這樣！

共軍環台軍演　蔡英文回應了：這不是一個區域內大國的負責任態度

先探／掌握Q2大方向

勇士季後賽首輪有望甩「恐客症」　柯瑞坦言全隊表現需升級

快訊／北市內湖康寧路驚傳槍擊案　男腿中槍送醫搶救

達賴喇嘛親吻男童說「吸我舌頭」　影片遭瘋傳發文道歉

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

地方熱門新聞

女狂吃膠原蛋白腳腫翻天　醫一查嘆氣

快訊／台中西屯3587戶停電！

去年玩死小黑狗！嘉義野生獼猴又現身

花蓮公教人員未婚聯誼　60人參加求脫單

水漾森林淪「屎水糞坑」　登山客逃離

東京食品展展後第一櫃啟航日本

新竹公有停車場驚見「紅火蟻丘」！

捐贈南消二大隊救災裝備提升火場安全！

危老重建時程獎勵減　新北籲民眾儘早提出申請

黃男拒繳拒酒測罰鍰近19萬元查封土地繳清

頭份土地公廟「地湧金蓮」綻放　民眾稱奇

安坑輕軌列車公共藝術主題劇場表演　親子共同體驗

台南西港消防充當一日教師

基隆仁愛橋4／10將拆除重建

更多熱門

相關新聞

2023母親節必搶底妝優惠組！芭比波朗67折

2023母親節必搶底妝優惠組！芭比波朗67折

每年最能讓女生瘋狂購物的母親節檔期陸續開跑中，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種保養好物的優惠組，彩妝也不能忘，尤其是幾乎每天都會用到的底妝。以下就幫大家統整2023年母親節絕對必收的「底妝優惠組」，除了有各種網上狂推的明星底妝產品，折扣也都有誠意，不趁現在購入太可惜。

2023母親節必買加大版！雅詩蘭黛69折

2023母親節必買加大版！雅詩蘭黛69折

2023母親節必搶底妝優惠組！芭比波朗67折

2023母親節必搶底妝優惠組！芭比波朗67折

華航母親節優惠！韓國機票萬元有找

華航母親節優惠！韓國機票萬元有找

搶過年前買氣　「大江」祭回饋20%　

搶過年前買氣　「大江」祭回饋20%　

關鍵字：

全民普發六千元大江母親節優惠超划算購物

讀者迴響

熱門新聞

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

林靖恩「有家的感覺」早就求嫁李坤城！

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

快訊／《五福星撞鬼》吳耀漢離世！

快訊／陳零九遇追撞車禍！　當場「噴血毀容」急送醫...親曝最新狀況

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

好市多「超夯熟食」回歸！店員點頭了

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

鳳梨道歉了！首揭「19歲犯案前科」　撤影片原因曝

下面「突長白陰毛」是病？她吐真相　醫勸：千萬別拔

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面