全民普發六千元刺激百貨母親節檔期買氣　大江推超划算購物攻略

▲全民普發六千元，大江推超划算購物攻略。（圖／大江提供）



記者楊淑媛／桃園報導

全民普發現金6000元已陸續進帳，有助於帶動全台百貨零售業，即將開跑的母親節檔期商機。大江購物中心於4月13日至5月14日舉辦「你的快樂、我買單」寵愛媽咪促銷活動，首波13- 19日預購期間消費滿額，推出多項購物優惠，還有桃園獨家餐廳限定套餐和蛋糕預購享早鳥優惠，爭搶商機。

大江購物中心企劃部經理楊若琳10日表示：母親節是百貨業上半年重要促銷檔期，全台各家百貨、購物中心於4月初就陸續開跑以搶攻商機；與去年相比之下，今年樂觀看待母親節的業績表現，因全民普發現金6,000元已陸續進帳利於刺激消費市場的買氣，口罩禁令的鬆綁也有助於拉抬母親節主力商品-化妝保養品的銷售量，所以大江購物中心規劃了超划算的母親節送禮購物全攻略。

由於，現代人相當重視儀式感，慶祝節日除了送禮，聚餐享用美食、創造回憶的行程更是不可少。楊若琳說，面對即將到來的母親節，不妨來場特色料理饗宴以慰勞辛苦的媽媽。大江購物中心於四樓及地下一樓集結各式主題餐廳、超人氣輕食櫃位等60家餐飲品牌，因為獨家品牌眾多且用餐空間寬敞舒適，滿足消費者追求美食的生活樂趣，也成為大桃園地區的美食重鎮。