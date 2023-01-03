搶過年前買氣「大江」祭回饋20%　全館延長營業迎春節

▲搶過年前買氣「大江」祭回饋20%。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆新年將至，看準消費者的年終即將入袋，各家百貨業者紛紛趕在年前推出優惠搶商機，大江購物中心1月5日起，連續5天推出消費滿額回饋20%，加碼推出家電商品滿萬現折仟元優惠，讓民眾年前購買新機除舊佈新、迎接新年。

另外，看好大江購物中心的消費潛力，全球消費性電子領導品牌的三星電子，甫於該中心開幕的SAMSUNG全品體驗館，號稱為北台灣第一家，除打造多元展售空間，現場並以「一站式」展示品牌全系列的行動通訊及生活家電等全新商品，另提供多功能體驗區，滿足消費者的需求。

▲「大江」SAMSUNG全品體驗館，號稱為北台灣第一家。（圖／大江提供）

對此大江購物中心將於1月5至21日起，祭出超強滿額加碼贈，家電、健康器材、珠寶及鐘錶等指定業種，當日單筆消費滿5萬、10萬、20萬元，分別加碼贈送電子現金券800、2,000、5,000元，讓顧客買的開心。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：為配合民眾過年前開始為家裡大掃除、添購新品除舊佈新，自1月15日起至1月28日將延長營業時間至晚間十點三十分，（1月21日除夕夜除外）對此讓消費者有充裕的時間挑選採買。