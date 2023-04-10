快訊／花蓮連4聲巨響「感覺距離超近」　在地人嚇壞：以為氣爆

▲大票在地人都有聽到音爆聲。（圖／翻攝自臉書／花蓮人）

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮一名網友稍早在臉書發文，直呼8時30分左右傳出超大音爆，嚇壞求問「是國軍在演練什麼嗎？」PO文一出，引來眾多鄉親回應，表示真的超大聲，而且感覺距離非常近，目前已傳出4聲了。對此，花蓮消防局則表示，目前未接獲相關災情通報。

花蓮、吉安等地區今早8點半左右，傳出了4聲巨響，不少在地人上花蓮臉書社團發文求解，就有網友驚呼，「請問是不是又有國軍在演練什麼？剛剛8:30左右，音爆超大聲兩次。」

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而許多花蓮人也紛紛直呼，「還以為哪裡瓦斯氣爆了！嚇死」、「我家的門都快嚇死了」、「這次音爆的距離感覺超近，不是遠方傳來的音爆，感覺就在屋頂而已」、「剛剛第4次了」、「聽起來超像火砲射擊」、「睡一半被窗戶震醒，我以為是地震，但又沒震啊」、「吉安也震4次，窗戶都在動嚇死了」、「我家附近狗狗一直瘋狂叫」。

還有網友指出，「在熊貓群組看到，東部海域實彈射擊公告，4月10日0800-1600，請各漁船主航行該海域，注意避讓，以維安全。」不過，其他網友則搖頭表示，「比較像音爆。一般射擊不可能大家窗戶都在晃。」

值得一提的是，其實花蓮傳出類似巨響已不是頭一遭，像是2012年10月、2016年2月、9月、10月、2020年12月1日都有相關紀錄；然而，僅2016年10月那次，空軍有出面說明，可能是超音速飛行的音爆聲，其他則未證實音爆來源。