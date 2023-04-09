　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／爺孫戀李坤城兒PO文疑曝父死訊　願天上的阿爸好好看照阿爸

▲▼ 。（圖／截取自李坤城臉書）

▲李坤城與林靖恩交往上月剛滿10週年。（圖／截取自李坤城臉書）

地方中心／台中報導

音樂作詞家李坤城與小40歲的女友林靖恩交往剛滿10週年，今（9）日清晨李坤城兒子突在臉書發文指出，「他躺在病床上奄奄一息」、「願天上的阿爸好好看照阿爸」等疑似悼念的字句，《ETtoday新聞雲》記者向其求證，PO文的李坤城兒子低調不願多說，僅客氣表示不接受採訪。

李坤城去年傳出重病消息，他當時回應媒體「我的身體狀況一直很好、很健康」，說自己生活飲食控制少油、少糖、少鹽，常吃蔬菜水果，天天都會跑步運動半小時，還稱有久未見面的老朋友看到新聞信以為真，特地跑到台中探望他。他當時也說，「要保持身體健康，才能和靖恩相處久一點。」

▲▼ 。（圖／截取自李坤城臉書）

▲李坤城去年傳出重病消息，他當時否認。（圖／截取自李坤城臉書）

今日清晨，李的兒子突在臉書PO文，「我們在天上的父：願人都尊你的名為聖，願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們。免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探；救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。願天上的阿爸好好看照阿爸。阿門。」

▲▼ 。（圖／截取自家屬臉書）

▲李坤城兒子PO文。（圖／截取自家屬臉書）

李的兒子也在3天前發文指出，「所有現金、資產、捷徑，我爸一概不會任意給我，所有我該努力的過程，成長過程該受的罪，他一概會適時的放手。而如今他癌末躺在病床懨懨（應為奄奄）一息，他說很抱歉什麼遺產都沒有留給我，我說『有啦,我現在和以後都這麼會賺錢的能力，應該說創造幸福的能力，就是你給過我的。』你已經給我很多了。」

▲▼ 。（圖／截取自家屬臉書）

▲李坤城兒子PO文。。（圖／截取自家屬臉書）

《ETtoday新聞雲》記者致電李坤城兒子，他先是沉默數秒，沒有否認相關訊息，接著客氣回應稱不願接受採訪。過不久，李將2則貼文刪除，但又立即上傳一張疑似年輕時的李坤城，抱著還在襁褓中的孩子的照片，照片下方以手寫字記錄道「多少次在爸之懷中，聽著爸之哼著催眠曲，靜之睡著」，並註明時間為民國69年9月26日，疑似訴說對父親的思念。

《ETtoday新聞雲》記者也詢問李坤城過去的好友，對方表示，與李坤城已數年沒有聯繫，不知道狀況。

李坤城與林靖恩在上月是交往10週年紀念，但早在多年前，疑因爺孫戀年齡差距太大、林靖恩堅持追愛等因素，林父就與林靖恩斷絕父女關係；記者致電林父，林父則說，他與李坤城沒什麼關係，更完全沒有連絡，不知道李坤城發生何事。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／爺孫戀李坤城兒　疑PO文曝父死訊！
靜宜女大生被爆玩地下賭盤！　警方證實她有「博弈帳號」
4歲兒下巴遭重擊「滿嘴爆血」！黃瑄飆車送急診
全美10屆單車賽冠軍「騎車一半」被撞死
靠「瘦瘦筆」減肥！醫揭：2族群最好別用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／爺孫戀李坤城兒PO文疑曝父死訊　願天上的阿爸好好看照阿爸

靜宜女大生被爆玩地下賭盤！　警方證實她舊手機有「博弈帳號」

快訊／綠島男子溺水！躺岩岸旁無呼吸心跳　緊急送醫搶救

為了釣魚！3男翻牆潛入鳳山水庫偷船筏　辯「不知已觸法」

國道爆胎冒火花開60km！雲林阿北跳針「我沒有開車」原因曝

恐怖房東！闖女大生房拿內褲「邊聞邊進廁所」　永康警回應了

獨／「小班」涉毒！高市府勒令停業　大帝國舞廳回應了

台中會女網友遭「黑道」逼匯2萬　彰化宅女機智寫救命數字

大帝國深V巨乳妹驚了！誇緝毒犬「好可愛」想摸　一伸手遭警制止

好慘！小資女想當服飾模特兒被騙11萬　詐團話術曝光

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

獨／爺孫戀李坤城兒PO文疑曝父死訊　願天上的阿爸好好看照阿爸

靜宜女大生被爆玩地下賭盤！　警方證實她舊手機有「博弈帳號」

快訊／綠島男子溺水！躺岩岸旁無呼吸心跳　緊急送醫搶救

為了釣魚！3男翻牆潛入鳳山水庫偷船筏　辯「不知已觸法」

國道爆胎冒火花開60km！雲林阿北跳針「我沒有開車」原因曝

恐怖房東！闖女大生房拿內褲「邊聞邊進廁所」　永康警回應了

獨／「小班」涉毒！高市府勒令停業　大帝國舞廳回應了

台中會女網友遭「黑道」逼匯2萬　彰化宅女機智寫救命數字

大帝國深V巨乳妹驚了！誇緝毒犬「好可愛」想摸　一伸手遭警制止

好慘！小資女想當服飾模特兒被騙11萬　詐團話術曝光

國防部：愛國者飛彈部隊待命　戰機持續戰備巡弋

獨／爺孫戀李坤城兒PO文疑曝父死訊　願天上的阿爸好好看照阿爸

猴痘疫苗明下午2點開放預約！「名額增至3萬人」50家醫院可接種

INFINITE優鉉粉絲「帶老公上台」合照！　他恭順握手：大哥對不起

第2代固力果跑跑人專車亮相「零食外型超美味」！後車廂還有玄機

靜宜女大生被爆玩地下賭盤！　警方證實她舊手機有「博弈帳號」

勞保繳24年「過世卻一毛都領不到」？　多做1事遺屬領到老

《英雄聯盟》PCS春冠出爐…PSG輾壓取勝　Junjia手感發燙Wako再皮還是贏

被問Energy今年合體開唱　Toro無預警現身親自回應了！

網傳「抹香蕉皮可除老人斑」！　醫揭漂亮皮膚靠2招

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

社會熱門新聞

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

即／國1驚悚車禍！男站車道遭聯結車撞飛慘死

兄妹雙載與左轉BMW相撞　哥彈飛空翻重摔不治

才剛當爸！男槍斃囝仔昌乾外甥　懊悔喊：只想教訓

男硬舉90kg椎間盤破了！健身工廠須賠償

與駕駛爭吵「搶方向盤」出人命　莽男下場曝

即／「囝仔昌」乾外甥遭丟包亡　警逮3人

射殺囝仔昌乾外甥！嫌3年前拍「水槍行刑照」

即／高雄男「7樓落下」重傷　人行道鮮血噴濺

「大小班」涉販毒害慘大帝國舞廳　恐遭勒令停業

更多熱門

相關新聞

民進黨三重立委協調破局　「三搶一」4月17日全民調決勝負　

民進黨三重立委協調破局　「三搶一」4月17日全民調決勝負　

2024立委選舉，民進黨在新北市三重區的初選提名，確定採取全民調方式進行，民調時間點目前規劃從4月17日開始。民進黨新北市議員李余典表示，這個選區沒有任立委尋求連任，所以沒有黨主席賴清德提及的誠信問題。對於黨中央出面協調三位參選人，李余典強調，自己會參選倒底。

他列民進黨立委提名3怪事　驚喊：給賴清德難看的「陰賴計畫」

他列民進黨立委提名3怪事　驚喊：給賴清德難看的「陰賴計畫」

挺李坤城接棒三重立委　余天：爭取不分區

挺李坤城接棒三重立委　余天：爭取不分區

三重立委初選　100里長連署挺李坤城接棒

三重立委初選　100里長連署挺李坤城接棒

27歲女淚嫁63歲老翁　爺孫戀5年愛上他

27歲女淚嫁63歲老翁　爺孫戀5年愛上他

關鍵字：

李坤城林靖恩悼念病重10週年爺孫戀

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

父子騎車拼外送…「驚見是主持界大哥」！

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

快訊／采子2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

進店血拚巧遇BLACKPINK Jennie！她嗨到瘋掉

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面