獨／爺孫戀李坤城兒PO文疑曝父死訊　願天上的阿爸好好看照阿爸

▲李坤城與林靖恩交往上月剛滿10週年。（圖／截取自李坤城臉書）

地方中心／台中報導

音樂作詞家李坤城與小40歲的女友林靖恩交往剛滿10週年，今（9）日清晨李坤城兒子突在臉書發文指出，「他躺在病床上奄奄一息」、「願天上的阿爸好好看照阿爸」等疑似悼念的字句，《ETtoday新聞雲》記者向其求證，PO文的李坤城兒子低調不願多說，僅客氣表示不接受採訪。

李坤城去年傳出重病消息，他當時回應媒體「我的身體狀況一直很好、很健康」，說自己生活飲食控制少油、少糖、少鹽，常吃蔬菜水果，天天都會跑步運動半小時，還稱有久未見面的老朋友看到新聞信以為真，特地跑到台中探望他。他當時也說，「要保持身體健康，才能和靖恩相處久一點。」

▲李坤城去年傳出重病消息，他當時否認。（圖／截取自李坤城臉書）

今日清晨，李的兒子突在臉書PO文，「我們在天上的父：願人都尊你的名為聖，願你的國降臨；願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們。免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探；救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。願天上的阿爸好好看照阿爸。阿門。」

▲李坤城兒子PO文。（圖／截取自家屬臉書）

李的兒子也在3天前發文指出，「所有現金、資產、捷徑，我爸一概不會任意給我，所有我該努力的過程，成長過程該受的罪，他一概會適時的放手。而如今他癌末躺在病床懨懨（應為奄奄）一息，他說很抱歉什麼遺產都沒有留給我，我說『有啦,我現在和以後都這麼會賺錢的能力，應該說創造幸福的能力，就是你給過我的。』你已經給我很多了。」

▲李坤城兒子PO文。。（圖／截取自家屬臉書）

《ETtoday新聞雲》記者致電李坤城兒子，他先是沉默數秒，沒有否認相關訊息，接著客氣回應稱不願接受採訪。過不久，李將2則貼文刪除，但又立即上傳一張疑似年輕時的李坤城，抱著還在襁褓中的孩子的照片，照片下方以手寫字記錄道「多少次在爸之懷中，聽著爸之哼著催眠曲，靜之睡著」，並註明時間為民國69年9月26日，疑似訴說對父親的思念。

《ETtoday新聞雲》記者也詢問李坤城過去的好友，對方表示，與李坤城已數年沒有聯繫，不知道狀況。

李坤城與林靖恩在上月是交往10週年紀念，但早在多年前，疑因爺孫戀年齡差距太大、林靖恩堅持追愛等因素，林父就與林靖恩斷絕父女關係；記者致電林父，林父則說，他與李坤城沒什麼關係，更完全沒有連絡，不知道李坤城發生何事。