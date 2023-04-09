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水星入金牛！　4星座4月發財了

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲財運旺旺來。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

水星入金牛！塔羅牌老師艾菲爾分享金牛座、牡羊座、獅子座和巨蠍座4月財運水漲船高。

第4名：巨蟹座

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4月水星進入巨蟹座的人際關係宮，為你的財運帶來好消息。你的人際關係變更加融洽，朋友圈也更加廣闊，你會結交到一些非常有價值的人，他們會給你提供幫助、支持，甚至是投資機會。

這些人很可能是你的老朋友、同事，甚至是你不經意間認識的人，他們的出現為你的財務狀況帶來極大好處。你也能夠把握這個機會，和他們建立良好關係，讓他們成為你的貴人。

你的金錢運勢非常好，能夠輕鬆獲得各種額外收入，有很多機會賺取意外之財。所以記得要好好把握機會，讓財運與貴人的加持，為你的生活帶來更多好運。

第3名：獅子座

隨著水星進入獅子座的事業宮位，你會感覺到自己的職業生涯變得更加充滿活力和自信心。你將擁有更多的機會去展示自己的才華和技能，從而獲得更多關注和認可。

在職場上，你會表現得更加出色，展現出你的領導才能和管理能力，從而得到更高的讚賞和回報。如果你是自營業者，那麼這段時間也是一個非常好的時機去擴展你的業務，拓展新客戶，加強與老客戶的關係，從而提高你的收益。

此外，你還可能會收到來自領導或上級的讚賞和提拔，從而得到更多職業機會和升職加薪的機會。你的創造力和創新思維也會受到提高，有可能會帶來一些驚喜的收入來源。

第2名：牡羊座

4月水星進入牡羊座的財帛宮，你會獲得一些莫名其妙的好運氣，可能是中彩券，或突然收到一筆意外獎金，也可能贏得了一個競賽或拍賣活動。不管是哪種方式，你都能夠從中獲得一些額外收入，讓你的財務狀況得到改善。

此外，你也會感覺到自己財運變得更加活躍，會有更多的機會接觸到財務相關訊息，也會遇到更多願意和你合作的人，這些人可能會成為你的貴人，幫助你在事業和財務方面取得更好成果。你也可以透過不斷努力，擴大自己的財務收入，使生活變得更加充實和富足。

第1名：金牛座

代表商業與溝通的「水星」，在4/4順行進入金牛命宮，這將給予金牛座的人更加穩健財運。你的財富管理能力將得到提高，更加聰明管理你的資金，不僅能有效地控制支出，還能通過理性投資賺取更多收益。

特別是在公司中，你會有更多的機會與客戶或合作夥伴進行談判，這將有助於你拓展業務和增加收入。自己當老闆的人，這將是一個非常適合投資和擴大業務的時期。同時，你的職業發展也將受到良好支持，讓你更加有信心追求事業上的成功。

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