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網公認「最愛記仇5星座」千萬別惹！見他怕爆：報復心超重

▲生氣,不爽,憤怒。（圖／本報資料照）

▲身邊有哪些愛記仇、報復心又重的星座友人，讓你相處起來壓力超大？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

與人交際時都希望能和睦相處，不想得罪他人，但有些人特別愛記仇，只要踩到他的地雷，即使是雞毛蒜皮的小事也被記得一清二楚，讓人壓力爆大！《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內網路聲量表現，盤點網友們公認的「最愛記仇5星座」，小心別惹到他們了。

網友熱議「5個最愛記仇星座」：

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第5名：處女座

凡事追求完美、有原則的處女座，常被認為很難搞，網友直呼「龜毛又記仇」、「記憶非常好，千萬不要惹毛他們，不然會被記恨一輩子！」微不足道的小事，也會被他們記在小本本上。網友還補充，處女座很會碎碎唸，如果惹到他們，就會時不時提醒你曾犯下的錯誤，讓人感覺疲勞轟炸。

第4名：獅子座

個性大剌剌的獅子座，也有不允許他人侵犯自己底線的時候，被網友認定是會記仇、也要報仇的類型。有人表達自己的想法，「我是獅子，有仇必報，狠心指數破表」、「獅子是非恩怨分明，懂感恩，也會以牙還牙」，覺得獅子座有恩報恩、有仇報仇，個性直來直往，不會委屈自己。

第3名：金牛座

務實的金牛座在鬥嘴時雖常沉默不語、生悶氣，卻被許多網友指出，若真的吵起來很會翻舊帳，表示他們「記仇＋小心眼」、「超會記仇（多久的仇，都能翻出來）」，建議要避免和金牛座吵架，因為日常的小事都會被記在心裡，並在吵架時全部翻出來一起吵，讓人心好累。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲有網友說雙魚座表面看起來沒事，卻默默記仇。（示意圖／視覺中國）

第2名：雙魚座

大家對雙魚座的印象是天真浪漫，事實上卻不如表面的溫和，網友感嘆「雙魚女超會記仇」、「雙魚的記仇是笑裡藏刀」，並分享遇到的雙魚會「表面上說一套，背後做一套，到處挑撥、搬弄是非，把環境弄到烏煙瘴氣」，很常看起來沒事，卻在背地裡默默記仇，讓人摸不透。

第1名：天蠍座

在所有星座中，天蠍座被眾多網友認為對「不順心的小事」記性極強，且報復心重，直喊「天蠍座愛記仇、太直接」、「很怕天蠍女，被誤會永遠不能超生」，提及無論是友情或在職場上，都有曾被天蠍陷害過的經驗，引發網友共鳴。但也有不少人替天蠍座平反，「天蠍只要不惹到他，都是很好商量的」，認為只有真的被人反覆招惹時才會回擊，否則平時根本不會特別針對他人。

《Social Lab社群實驗室》提醒，此僅為參考，別先太先入為主，讓刻板印象耽誤自己認識新朋友的印象，或許經過真正相處後會發現對方是個和善的人。

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