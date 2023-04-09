學妹做實驗慘遭「硫酸噴臉」！淡定模樣學姐傻眼：我比她還急

▲學妹做實驗的時候被硫酸潑到，事後淡定模樣讓學姐傻眼。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

遼寧丹東一名王姓女子日前帶著學妹做實驗，過程中對方遭硫酸噴濺到臉，沒想到對方事後淡定的舉動，讓她完全看傻眼，甚至直言「比她還著急」，離譜的模樣曝光後，不少大陸網友也感到無言。

綜合陸媒報導，王女7日帶著學妹在實驗室做實驗，過程中學妹需要戴上口罩，卻因為沒有摘下，一時沒有察覺，導致手套上的濃硫酸濺到臉上。

學姐當下感到焦急，學妹本人卻一點也不慌張，跑去打開水龍頭沖臉，同時手上的動作也沒有停下來，拿起手機開始觀看網路上的短影音，似乎受傷的不是自己。

▼儘管遭到硫酸噴濺臉部，學妹仍舊相當淡定，繼續看著短影音沖水。（圖／翻攝微博）



學姐在一旁看得十分傻眼，也拿出手機將畫面錄下，同時直呼「自己都很著急，但她一點都不慌」，所幸後來去醫院接受治療，只有受到一點小傷，並沒有什麼大礙。

學妹淡定的模樣引起討論，許多大陸網友留言回應，「說實話，沖水要沖5到10分鐘，乾等也確實無聊」、「還好吧，當時在實驗室被燙傷也是」、「看傷口好像毀容了」、「這種情況要戴好口罩和護目鏡才行，應該安全措施沒做到位」、「看傷口好像毀容了。」