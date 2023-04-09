超商獨家「蠟筆小新新品」來了！雲朵燒咬下爆餡　牛奶糖牛乳超欠喝

▲7-11開賣3款蠟筆小新新品，甜點、飲料通通有 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

可愛爆擊！就有超商開賣「3款蠟筆小新新品」，蓬鬆綿密的雲朵燒印上小新可愛的臉龐，咬下還會爆出鮮奶油、巧克力、草莓餡，吃起來超幸福，還有小新最愛的動感超人，這次有牛奶糖風味牛乳，喝得到煉乳與焦糖交織的濃郁口感，粉絲一定要嚐鮮。

7-11開賣蠟筆小新3款甜點、飲料新品，首推「雲朵燒」，分為巧克力、草莓及鮮奶油口味，使用有機金黃土雞蛋與香純牛奶，口感澎鬆猶如細雪般輕盈綿密；「動感超人牛奶糖風味牛乳」使用飛燕煉乳調製，煉乳甜味與焦糖香氣完美融合，即日起至5/2止可享2件56元優惠。

▲雲朵燒有鮮奶油、草莓、巧克力口味。



▲「動感超人牛奶糖風味牛乳」即日起至5/2止買2件56元。



同步還有超可愛「大頭公仔棒棒糖」，共有2款大頭小新造型可選（鶴家在有你／鹿來鹿好運），即日起至5/2止可享2件8折、3件以上77折優惠。

▲漢堡王超夯海老堡系列回來了。（圖／漢堡王提供，下同）

漢堡王每年限時回歸2個月、超容易斷貨的超夯「海老堡系列」回來了，選用遠洋超彈牙鮮味蝦餅作為主角，每一口都能吃到真實蝦肉的鮮甜滋味，再搭配新鮮蔬菜佐以法式芥末籽醬，大口咬下海味爆表，加上酸甜醬汁毫不膩口，有「Q彈海老堡」及「雙層Q彈海老堡」2種選擇，即日起於全門市開吃，且今年首度晉升成常態商品，再也不用擔心吃不到了。

▲有單層、雙層海老堡2款選擇。