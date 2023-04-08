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快訊／花蓮20:14發生規模4.7地震　最大震度3級

▲▼地震4月8日20時14分芮氏規模4.7。（圖／氣象局）

▲花蓮8日晚間8時14分發生規模4.7地震。（圖／氣象局）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮縣8日晚間8時14分發生規模4.7地震，震央位於花蓮縣政府南南西方63.1公里、花蓮縣豐濱鄉，地震深度31公里，屬於淺層地震，最大震度為台東、花蓮3級。

各地震度級：

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● 台東縣地區最大震度3級
3級：長濱
2級：成功、利稻、東河
1級：海端、池上、鹿野
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：紅葉、光復
2級：玉里、磯崎、富里、水璉、西林、鹽寮、西寶
1級：銅門、花蓮市、太魯閣、和平
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山、奧萬大、合歡山
1級：信義鄉、日月潭、國姓、名間、南投市
● 台中市地區最大震度2級
2級：梨山、霧峰
1級：德基、烏石坑、台中市、大甲、梧棲
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、二林、大城
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：義竹
1級：阿里山、番路、大埔、民雄、太保市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、六龜、甲仙、旗山
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、水林
● 台南市地區最大震度1級
1級：楠西、東山、新化、善化
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山、南澳、牛鬥
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭、三義、竹南
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：峨眉、竹東

地震發生後，許多網友紛紛到PTT留言，「台中有感」、「台中晃好大一下」、「台南微微抖一下」、「台中一下超大力！！！」「在南部，無感」、「台北無感」、「嘉義有感」、「南投有」。

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