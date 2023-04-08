陳以信台南歸仁掃街宣告參選　民眾熱情回應期待翻轉台南

▲立法委員陳以信，展開「百里繞行、宣告參選」宣傳車遊行，沿途民眾反應熱情紛紛揮手鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立法委員陳以信參選台南市第六選區立委，8日於選區內展開「百里繞行、宣告參選」宣傳車遊行，沿途民眾反應熱情紛紛揮手鼓勵，陳以信表示，這顯示鄉親愛護台南子弟返鄉參選，並對翻轉台南政治抱有殷切期待。

陳以信指出，這次宣傳車掃街從他的故鄉台南歸仁出發，陸續經過歸仁、關廟、仁德與東區各主要幹道與人潮聚集地。他用國台語雙聲帶自錄宣傳內容，向選民訴求台南子弟返鄉參選的決心，說明台大畢業、倫敦博士、劍橋博士後背景，與曾任總統府發言人、立法院外交國防召委的豐富經歷。

陳以信表示，8日宣傳車遊行時許多路邊民眾都揮手回應，有民眾搖下車窗比讚，也有民眾從樓上陽台呼聲支持，顯示他這段時間勤走基層，已逐漸擴大民眾認識。陳以信強調，這兩年他在故鄉台南深耕，發現台南並非外界所以為是綠營鐵板一塊，而是重情義交陪富有人情味的地方。他會把握接下來10個月時間，一步一腳印勤跑基層，全力爭取故鄉選民的認同。

陳以信為現任國民黨不分區立委，去年地方選舉結束隔天便宣布參選台南立委，今年3月底公布選區為台南市第6選區，包括東區29里、仁德、歸仁、關廟與龍崎，4月初他在東區東寧路成立競選辦公室「未來製作所」。外界問他為何選擇南關線參選，他說返鄉參選天經地義，不返鄉參選才需理由，他強調不管對手多強選情多難，他都會全力以赴為國民黨爭取台南第一席區域立委。