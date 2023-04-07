快訊／桃園凍卵補助金拍板這天起申請　可連領3年最高2.2萬

▲桃園市政府衛生局副局長蘇柏今天文說明「桃園凍卵營養金補助」申請過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為鼓勵桃園市婦女生育意願，桃園市政府衛生將於將4月17日起受理「桃園凍卵營養金補助」申請，副局長蘇柏文指出，補助對象為設籍桃市30歲（含）至40歲女性，於今年1月1日起，在桃園市政府衛生局合約之9家衛生福利部許可人工生殖機構進行冷凍卵子療程，補助營養金1萬元與第2年、第3年保存金各6,000元，最高金額可補助2萬2,000元。

衛生局舉例，36歲的「陶麗」（化名）分享凍卵經驗，8年前被診斷出罹患乳癌，經由醫師提醒，接受化療可能會讓其卵巢喪失生殖功能，建議她可考慮凍卵。凍卵前，她的母親擔心可能因凍卵療程影響乳癌治療。凍卵時，她擔心卵泡數量能否足夠，不過很幸運的，凍卵療程順利完成。三年前結婚，並於去年解凍卵子且接受人工生殖，經過漫長等待與付出，終於成功受孕。

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▲桃園市政府衛生局提供「桃園凍卵營養金補助」申請流程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇柏文表示，桃園市雖是六都中生育率最高城市，但根據內政部資料顯示，桃園市初婚與生育第1胎年齡分別達到30歲與31歲，年齡增長可能影響生育功能，另因疾病治療、學業、事業規劃或暫無婚育計畫、理想對象等，可藉由凍卵計畫，提供未來有生育規劃婦女，亦有生兒育女之機會。推估可申請補助人數約400人，申請資格者需提供凍卵證明文件、身分證明、收據與申請人存款影本，由桃園市合約人工生殖機構代為辦理申請，經衛生局審核通過後，將補助款撥付至申請人之銀行或郵局帳戶。

蘇柏文強調，積極推動婦幼善好健康政策，包括提供「凍卵營養金補助」以促進婦女生育意願，維護女性權益，同時還可兼顧職場發展與自我實現。此外，衛生局也提供孕產婦（兒）健康照護、0至7歲兒童健康檢查、推廣新住民孕產婦健康諮詢服務與提升母乳哺育支持環境等，全面支持與提供資源給婦女兒童，讓桃園市成為婦幼最友善城市。