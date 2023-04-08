美大法官「奢華玩印尼」噴1535萬！　接受富豪招待未申報惹議

▲美國最高法院保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國最高法院保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）被爆出長期接受共和黨金主、房地產大亨柯羅的招待，他不但時常出入對方位於美國的豪宅，甚至搭乘其私人飛機去世界各地遊玩，還有一趟印尼豪華之旅據傳花掉近50萬美元（約台幣1535萬元）。湯瑪斯7日辯稱，這是不需要向法院申報的「私人款待」。

美國獨立媒體ProPublica在一份報告中披露，湯瑪斯在過去20年以來，幾乎年年接受房地產大亨柯羅（Harlan Crow）提供的豪華旅行，包含多次搭乘豪華遊艇和私人飛機，還可以出入其在美國的豪宅，且湯瑪斯在2019年的印尼豪奢之旅更是花了50萬美元。

74歲的湯瑪斯是美國最高法院任職最久的大法官，他7日發表聲明指出，他曾向司法部同仁尋求指導，並且被對方告知，這種來自親密友人的私人招待，且在此人未涉及法庭業務的情況下，沒有通報必要。他也強調，柯羅和其妻子凱西（Kathy Crow）是他超過25年的親密友人，而目前相關指引正在修正，「當然，未來我將遵循這項指引的規定。」

柯羅則在聲明中指出，他和湯瑪斯從未在私下討論過任何法庭案件，但他不清楚其他客人是否試圖在任何案件上遊說或影響湯瑪斯法官，「我永遠不會邀請任何我認為有這種意圖的人，這些都是朋友的聚會。」

ProPublica報導提到，柯羅捐給共和黨相關政治團體的金額超過1000萬美元，其中包括捐款50萬美元給湯瑪斯妻子金尼．湯瑪斯（Ginni Thomas）創立的保守派遊說團體。

部分民主黨議員呼籲對此進行調查，並要求最高法院制定更嚴格的行為準則。紐約州民主黨眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）就說，「這超越了黨派之爭，這種腐敗程度讓人震驚，必須彈劾湯瑪斯。」