▲巴菲特(Warren Buffett)。(圖/路透社)



中央社

美國首富馬斯克(Elon Musk)推文指出,他認為億萬富豪投資家「股神」巴菲特(Warren Buffet)是美國財政部長理想人選。

富比世雜誌(Forbes Magazine)報導,馬斯克在推特上被問及他認為誰是替代現任美國財政部長葉倫(Janet Yellen)的理想人選?

▲美國首富馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)



馬斯克推文回覆說:「可能是巴菲特。他可能每週不用一小時就能做好份內工作。」

他在推文中還說:「任何有長期高度成功投資紀錄的人,都能表現出色—這個職位基本上是基金管理的放大版。」

