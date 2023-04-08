靜宜女大生找到了！　網曝13項最新狀況：男友不走她不走

▲靜宜女大生失蹤一案，警方專案小組已因沒有犯罪跡象而解散。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

台中市靜宜大學大二林姓女大生失蹤案，台中警方證實，女大生在曼谷下飛機並已入境緬甸仰光，初步排除遭人蛇集團控制。「全球反詐騙組織」成員Sammy，凌晨在批踢踢以帳號Induction發文透露女大生13項最新狀況，透露女大生表示「男友不走她不走」。

▲「全球反詐騙組織」成員Sammy，凌晨在批踢踢以帳號Induction發文透露女大生13項最新狀況。（圖／翻攝批踢踢）

批踢踢有人問卦「induction大大會有靜宜女大生的消息」，對此Induction寫下13項目前進度：

1. 被騙的，但她樂意。

2. 昨天下午收案，20分鐘找到人。

3. 人在緬北。

4. 救援中動用到的關係跟層級前所未見。

5. 男友不走他不走。

6. 園區放人不肯上車。

7. 上車之後堅持回去。

8. 已讀不回不理不下樓封鎖。

9. 所有人都很挫折。

10. 浪費時間。

11. 非常有guts的得罪了一卡車以後歷史課本中的人物，沒有人知道他在幹嘛。

12. 看他明天肯不肯上飛機飛仰光，肯的話就會回來。

13. 機票買了，他不上的話變我出。

對於女大生現況，其他鄉民推文「找男友算被騙嗎」、「好啦被愛情矇騙」、「暈船暈成這樣連園區都不收喔」、「她是去緬北勸男友不要當詐騙集團嗎」、「我只對歷史課本上人物有興趣 到院長總統層級？」