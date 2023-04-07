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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

給賽車手開的？綠委拿「路況圖」抽考　王國材認標線設計不務實

▲▼陳建仁出席立法院院會備質詢 交通組 交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁、交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣交通路況被外媒評價為「行人地獄」，民進黨立委羅致政7日質詢時，拿出多張標線設計奇怪的路況圖「抽考」交通部長王國材，羅致政指出，我國交通意外死亡數遠高於鄰近國家，政府應負起應有責任，而部分路況只有賽車手開的過去，道路設計應更加友善。對此，王國材也坦言，部分標線規劃和道路設計確實非常失敗，後續一定要改進。

行政院長陳建仁7日率部會首長至立院報告並備質詢，羅致政表示，自己趁著連假期間開車到高雄，確實發現很多交通問題，台灣交通意外死亡人數高於鄰近國家，包含日本、韓國，每十萬人死亡人數超過12人，幾乎可以說是國家危機，擺脫交通污名應該是政府責任，但現在好像把很多責任怪到民眾身上，規定就是提高罰則、要求用路人、駕駛多注意。

▼道路亂象，圖一。（圖／羅致政辦公室提供，下同）

▲▼道路亂象。（圖／羅致政辦公室提供）

台灣道路、標誌、標線設計有很大問題，政府應該重新檢討，羅致政舉圖一為例，他詢問，若現在在內線車道，靠近路口時，標線卻標到中間，過這個路口要繼續走中線還是回到左邊內線？

▼道路亂象，圖二。（圖／羅致政辦公室提供）

▲▼道路亂象。（圖／羅致政辦公室提供）

王國材回應，這設計確實有問題，左轉道跟直行道要延長，兩個車道設計上有問題。羅致政再舉例（圖二），這條路也有同樣的問題，中間線變成左轉，如果前車要左轉，後車應該怎麼辦？

王國材表示，大部分人會靠右，如果右邊有車就要注意後方來車，標線設計是政府責任，但有駕駛未注意後車就直接靠右，理論應該是前面有雙向、後面是左轉，現在也不是用標線，都是偏心設計。

▼道路亂象，圖三。（圖／羅致政辦公室提供）

▲▼道路問題。（圖／立委羅致政提供）

羅致政再舉（圖三）為例，他詢問，這個「饅頭（槽化線）」是怎麼長出來的？開車遇到是要壓過去還是跟賽車手一樣切過去？若壓到槽化線上是否符合規定？王國材也坦承，理論上不能壓過去，這個標線確實有問題、不夠smooth。

▲▼道路問題。（圖／立委羅致政提供）

羅致政批評，到現在每張都有設計問題，若是出車禍到底要怪駕駛人還是施工單位？只有賽車手才知道台灣道路要怎麼開。羅再舉例高雄楠梓「百慕達」為例，他指出，現行道路路標設計相當混亂、斑駁，建議以後考駕照，5秒鐘出現一個標誌，看能不能判斷走那條路。

▲▼道路問題。（圖／立委羅致政提供）

羅致政也質疑，這些觀光區路牌究竟由誰負責管理？王國材表示，有些是交通部、有些是地方政府，也會再要求地方政府改善。

羅致政也貼出一張多達5個紅綠燈的號誌圖，他質疑，這究竟該看哪個紅綠燈？有右轉專用、環河路車道、慢車道等等，自己還看過8個的，這就是國際媒體講的交通地獄，「部長我們都有年紀了，這對老人家是很殘忍的，台灣是老年社會，應該有更友善的道路設計。」

王國材坦言，這確實是相當失敗的設計。陳建仁也承諾，這是應該改進的。

▲▼道路問題。（圖／立委羅致政提供）

羅致政說，相關設置是有規定的，《道路交通管理處罰條例》規範一些號誌等規定，是由交通部會同內政部定之。王國材回應，每一年都有檢討，標誌、號誌都有規範，但太多的牌面擺設，包含前後擺設等等，有些是因地制宜。

但羅致政批評，這些規範還是要有原則，像日本、英國、新加坡就寫得非常清楚，不是用原則性規範，反觀我國只有示意圖、要求不清，例如《交通工程規範》提到，標示要給路人適當判讀距離、足夠反應時間，這叫形容詞，「但多少時間、多少距離？最後就是交由施工單位自己判斷，因地太制宜了！施工工人隨便調。」

王國材說明，台灣路型比較複雜，因此交通工程規範採取原則規定，讓施工單位因地制宜，但路線幾公分都有規定，至於部分地方政府標誌標線做得太差，這些一定要改。

▲▼道路問題。（圖／立委羅致政提供）

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