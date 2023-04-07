快訊／新冠併發症、死亡雙降！變異株BA.2.75重返第1「又檢出XBB.1.5」





▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠病例統計不再每日報數，改以「周」為單位宣布，中央流行疫情指揮中心今（7）日公布最新數據通報，3/31~4/7平均每日新增85例併發症，15例死亡，都比前一周下降；另公布最新變異株定序結果，BA.2.7重返排名第一，另也檢出2起本土XBB.1.5。

指揮中心發言人羅一鈞說明，過去一周併發症平均每日新增85例併發症，較前7日每日96例略降，每日平均新增死亡15例，比前一周每日平均25例下降；進一步分析死亡個案，82%具有慢性病史，71%沒有接種三劑疫苗，92%屬於60歲以上年長者。

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▲指揮中心4/7公布變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心另公布最新變異株定序結果，上周定序74例，分別為25例本土、49例境外移入。本土個案中以BA.2.75檢出21例最多，占比達84％，另有3例XBB占12％，1例BF.7占4%。XBB個案中有2例XBB.1.5，本土XBB.1.5累計5例。

前一周BQ.1竄升成第一，評估需注意病毒株轉換，但現在BA.2.75再次重返排名第一，羅一鈞表示，近4周仍以BA.2.75株為主流、占67%，其次是XBB占14%、BQ.1占10%。目前綜合各項監測指標評估，第三波疫情仍處低點，且呈現持續下降趨勢，但仍需觀察一周清明連假效應。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。



另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。

▲指揮中心4/7公布本土病例趨勢圖。（圖／指揮中心提供）