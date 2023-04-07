輔大國際接軌再創佳績　與馬國二校簽署協議將朝三方面合作

▲輔仁大學、INTI international university以及廈門大學馬來西亞分校，三校達成合作共識，致力推動產學協作。由左到右分別為張穎副校長、謝邦昌副校長、王瑞芳副校長、李裕光副校長及賴燕玲副校長。（圖／輔大提供，下同）

生活中心／綜合報導

輔仁大學謝邦昌副校長與INTI international university李裕光校長參訪廈門大學馬來西亞分校，並得到王瑞芳校長的熱情接待。同行的還有INTI international university賴燕玲副校長與廈門大學馬來西亞分校張穎副校長；這次參訪中，三校達成了未來合作的協議，「我們共同致力於東盟地區的招生及教學研究產學合作，並達成了合作共識」。

廈門大學馬來西亞分校（Xiamen University Malaysia，簡稱XMUM）是廈門大學在馬來西亞的分支機構，成立於2016年，是一所綜合性大學，提供本科、碩士和博士學位課程。

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XMUM的設立旨在推進中國教育國際化進程，並為中國與東南亞地區的文化交流提供平臺。該校以全英文教育為主，同時開設相關課程，招收全球各地的學生。

XMUM的學科涵蓋文學、工程、商學、法學、醫學、藝術和科學等領域，並與廈門大學的相關學院和研究所進行合作。該校致力於培養具有國際視野和創新思維的人才，並為中國和馬來西亞的經濟社會發展做出貢獻。

輔仁大學一直以來都非常注重國際化發展，這次參訪是積極探索國際合作的重要一步。INTI international university和廈門大學馬來西亞分校是在東盟地區非常知名的高等教育機構，讓人非常期待未來的合作。

輔仁大學的學科涵蓋人文學科、社會科學、科學、工程、管理、法律、醫學和生命科學等領域，其中醫學院為該校的強項之一。另外還有多個研究中心和實驗室，包括燃燒科學研究中心、智慧醫療研究中心、生物醫學研究中心等。

輔仁大學一直以來都非常注重國際化發展，與眾多國外高校建立了合作關係。該校還積極推動學生交流和出國留學計畫，並鼓勵學生參加國際學術活動和志願服務活動。此外，輔仁大學注重宗教教育和人文關懷，以培養全人類的思想、道德和靈性為目標，致力於推動社會公益和綠色環保等方面的事業。

INTI international university是一所位於馬來西亞的私立大學，成立於1986年。該校是馬來西亞最大的私立教育機構之一，目前擁有5個校區，分別位於馬來西亞吉隆玻、檳城、怡保和沙巴，以及印度尼西亞雅加達。INTI international university提供包括商學、工程、資訊科技、法律、酒店管理、藝術和設計等多個學科的課程，並與許多國際知名大學合作開設雙學位和交換項目。該校注重學生實踐和職業發展，為學生提供各種實習和就業機會，並舉辦職業展覽和講座等活動。

INTI international university的師資力量雄厚，擁有一批資深教授和行業專家，為學生提供專業的教學和指導。此外，該校還擁有現代化的教學設施和先進的科技，為學生提供最優質的教學體驗。

INTI international university一直以來都非常注重國際化發展，與眾多國外高校建立了合作關係，並積極招收來自全球各地的學生。該校致力於培養具有國際視野和創新能力的人才，為全球的經濟發展和社會進步做出貢獻。

三校在未來的合作中有許多可能性和方向，包括以下幾個方面：

1、東盟地區的招生和教學研究：三校可以共同開展招生和教學研究，探索東盟地區的教育市場需求，並開發適應當地需求的教學課程和模式。透過這樣的合作，三校可以提高自己在東盟地區的知名度和影響力，吸引更多的學生和合作夥伴。

2、產學合作：三校可以共同開展產學合作，將學術成果轉化為實用技術，為東盟地區的經濟和社會發展做出貢獻。三校可以建立起產學合作平臺，吸引當地企業和科技團隊參與，共同推動科技創新和產業升級。

3、學生交流和互換：三校可以開展學生交流和互換項目，讓學生有機會深入瞭解東盟地區的文化和社會，並提高自己的國際視野和交際能力。學生交流和互換還可以促進三校之間的相互瞭解和友誼，為未來的合作打下基礎。

總之，三校在未來的合作中可以探索多種可能性和方向，以共同推動東盟地區的教育、科技和經濟發展，為全球的進步和繁榮做出貢獻。

在這次合作中，三校將共同探討東盟地區教育市場的需求，以及未來合作的具體方案，將致力於推動教學質量的提升，培養優秀的人才，並進一步推進產學合作，為東盟地區的發展做出貢獻。輔大認為此次合作將會是三校在國際化合作方面的重要里程碑，「我們相信，在未來的合作中，三校的協作將會有更多的成果。祝願三校在未來的合作中取得更大的成功」。

▲圖為廈門大學馬來西亞分校。