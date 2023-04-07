酒駕撞4口家庭！黃子洋判賠3549萬　「房被扣又提異議」家屬痛批

▲BMW酒駕案的林姓被害人今日上午出庭。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋110年12月26日酒後開BMW，高速撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林與2名女兒重傷，震驚社會，民事部分，法院判處黃男應賠償林男一家5口共3549萬9314元，黃男雖全部認列，但林姓被害人聲請假扣押黃男的房子，卻遭黃男家屬以第三方異議向法院聲請撤銷假扣押，林男今（7）日上午到法院開庭時，再度痛批黃子洋大玩兩面手法。

這起引發社會矚目的車禍發生在前年12月26日晚間7時20分，黃子洋當時酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，黃男酒測值高達1.24毫克，林男至今仍在積極復健，尚未上班，兩個女兒則已回到學校上課。

▲黃子洋開BMW酒駕釀1死3傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

黃子洋在犯案後被羈押看守所，檢察官偵辦後依殺人罪將黃男起訴，去年2月15日高雄地方法院開庭時，黃子洋出庭時在庭上當場下跪磕3個響頭道歉，他也透過律師，表示願意將自己名下唯一一間房產的權狀交出，以利後續的賠償協調事宜。據了解，這間房屋位於小港區漢民路上，市價約1600到1800萬之間。

刑事部分，高雄地方法院一審判黃子洋7年10月，全案上訴後，高雄高分院二審改判9年10月。

▲黃子洋（中）二審被判徒刑9年10月。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

民事部分，林男代替死亡范姓妻子的父母和兩名女兒共5人，向黃子洋提起附帶民事賠償醫藥費、精神撫慰金等共3549萬9314元，黃男全部同意，法官因此判黃男應賠償林家5人總共3549萬9314元，黃男也沒再上訴。

不過，由於黃男小港的房子一樓租人，租金用來負擔黃男中風母親的住院看護費用，因此房子被林姓被害人假扣押後，黃男的姐姐透過租客，聲請第三方異議，希望撤銷假扣押。

高雄地院今日開庭，林姓被害人親自出庭，他再度痛批黃家人大玩兩面手法，一方面假意要和解爭取輕判，一方面又透過法律手段，聲明異議，阻撓法院拍賣房子，即使同意賠償3500萬，實際上也是打算一分錢不賠，讓他疲於奔波各級法院，身心俱疲。