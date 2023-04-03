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快訊／妻玩股票賠500萬「輸光退休金」！　夫盛怒揮棍打死她

▲▼新北樹林丈夫打死妻。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男當天手持掃帚長棍毆打妻子。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市樹林區昨(2日)傳出疑似毆妻致死案，警方初步調查，鍾姓女子在疫情期間投資股票，不料卻慘賠近500萬元，把丈夫林男的退休金全賠光，夫妻因此時常爆發口角衝突。1日當天2人又在宮廟前吵架，林男盛怒之下持棍痛毆了鍾女一頓，隨後便負氣回家；而鍾女留在廟內過夜，豈料2日廟方人員發現鍾女不省人事，且生命跡象微弱，緊急將其送醫後仍宣告不治。目前警方已經林男逮捕送辦，全案正進一步調查中。

警方初步調查，林男與死者鍾女為夫妻關係，先前林男退休後領到一筆500萬元的退休金，日前想拿錢買車，跟老婆一問之下才發現，疫情期間妻子沉迷股海，竟將500萬悉數賠光，夫妻倆人為此時常爆發衝突。

1日晚間夫妻倆前往好友開立的宮廟拜拜，不料卻又再次因金錢因素而發生爭執，林男當下情緒失控，手持掃帚長棍痛打了妻子一頓，後因友人阻攔才作罷，負氣駕車離去；挨揍的鍾女不敢回家，只好向友人借宿一晚，直到2日晚間，友人察覺鍾女情況不對，立即報警送醫，但鍾送到院後已經死亡。

宮主表示，林男是最近才開始出現家暴情況，當天鍾女挨揍後留宿，稱頭很暈、想休息一下，吃了粥後便睡去，還睡到打呼，沒想到2日傍晚6時許，打呼聲卻突然停止，察覺情況有異上前查看，赫然發現鍾女叫不醒，嚇得立即將她送醫。宮主說，事發前有關心鍾女，問她要不要去醫院，但卻遭到婉拒，稱「我休息一下就好」，豈料竟會因此送命。

鍾女到院時已經沒有心跳，經搶救後仍宣告不治，初步檢視，身上有多處明顯瘀傷，研判是外力造成，非自然死亡，警方獲報後立即成立專案小組追查，並將涉案的丈夫林男帶回，全案詢後依傷害致死罪移送管轄地方檢察署偵辦。

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