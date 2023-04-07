悍將啦啦隊「深V新戰袍」辣爆！　兄弟球迷淚棄峮峮

▲丹丹新球季換上新戰袍，姣好身材讓球迷暴動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中職富邦悍將3日在新莊主場進行開幕戰，除了三壘審嚴重誤判引發爭議外，啦啦隊「Fubon Angels」換上全新戰袍辣翻天也是話題之一。就有球迷分享當天啦啦隊成員丹丹的應援影片，穿著細肩帶低胸戰袍的丹丹充滿活力地跳動，姣好身材讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，直呼「世界和平」。

Fubon Angels全新戰袍以白、水藍、湖水綠3色搭配，雖然下身依舊是百摺短裙，但上身變成罕見的細肩帶、低胸造型，類似於小可愛，布料明顯少了許多，讓成員們姣好身材藏不住，其中擁有傲人雙峰的丹丹更是引發球迷暴動，而她先前受訪就曾坦言有點害羞。

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YouTube頻道「本質球迷」這幾天就陸續上傳多支Fubon Angels穿新戰袍的應援影片，其中丹丹替球員申皓瑋應援的片段引發熱議，長達2分40秒的影片中，丹丹全程十分賣力地上下跳、左右扭，臉上也都掛著甜美笑容，還會比愛心跟球迷互動，傲人雙峰隨著音樂舞蹈波濤洶湧，讓球迷眼睛大吃冰淇淋，晃到都暈了。

網友直呼「天然的最好」，還自行宣布這套戰袍就是本季中職啦啦隊最佳戰服，「今年可以多進場看球」「要開始進場支持富邦」「爪迷支持丹丹我棄峮峮」「宇宙邦該總冠軍了吧!!」「聞到香香的我就來了」「世界和平」「抱歉了 樂天女孩跟李多慧我都不要了」，甚至有日本網友留言，「太爽了吧！有夠喜歡丹丹，希望日本也能這樣」。

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