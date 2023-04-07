她突收欠繳汽燃費簡訊！一點開揪出2大疑點　幕後黑手曝光

▲近日突然出現這種汽燃費詐騙簡訊。（圖／翻攝監理服務網）



記者柯振中／綜合報導

近日有不少民眾發現手機會收到「繳交汽燃費」的簡訊，沒想到其中暗藏玄機，竟然是詐騙集團的新手法，且傳出的訊息與正常催繳簡訊相當類似，一不小心就會受騙上當。

一名女子在臉書社團「信義區三兩事」分享，她6日偶然收到「繳汽機車燃料費」的簡訊，仔細查看簡訊來源，發現有些地方不對，光是電話的開頭是「60」就不太尋常，實際查詢也發現，傳來的網址與監理服務網的網址也有區別。

點進去以後會發現，該網站做得相當類似，還有輸入信用卡號的頁面，十分逼真，讓她不禁出言提醒，若是沒有注意，可能會受騙上當。

▲▼這封汽燃費詐騙簡訊的內容十分逼真，就連網址看起來都像真的。（圖／翻攝臉書／信義區三兩事）



到監理服務網查詢，也可以看見該網站6日發布了新公告，通知民眾近期有不肖集團偽裝成公路總局，寄送催繳汽燃費的簡訊，實際上卻是詐騙，同時也出言呼籲，民眾應注意相關簡訊內容，若非使用民國、車牌號碼等資訊，就有可能是圈套。

此外，監理服務網也說，該詐騙簡訊所寄送的網址，結尾並非「gov.tw」，因此不屬於政府機關，民眾注意不要點進去，避免荷包失血。

到網路上查詢「世界各國電話國碼」可以發現，寄送詐騙簡訊的「60」開頭電話號碼，其實是屬於馬來西亞的國碼，而非台灣本地的簡訊，若有看到這種情況，務必提高警覺。