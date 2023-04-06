快訊／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國　家長已知悉情況　

記者白珈陽／台中報導

台中靜宜大學林姓女學生失聯逾一個禮拜，親友焦急上網尋人，因查出林女從桃園出境，目前人在緬甸境內，一度傳出疑遭人蛇集團拐騙，引發喧然大波。據悉，經警方抽絲剝繭，發現林女是自行出國，已排除有犯罪集團涉案，已請國際科及外交部進行人道救援，林女的家長也已知悉情況，總算放下心中大石。

據了解，林女原與家人約定清明連假返鄉，卻無故沒回家，親屬多次聯繫未果，意外發現舊手機已被林女的前男友拿去使用，經與林女租屋處的房東聯繫，前往宿舍時已經人去樓空，但在房間內發現有新手機的空盒，查詢後才知道林女已買另一支新門號使用。

家屬於4月2日晚間向警方報案，警方相當重視，由刑大組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦。警方透過定位查詢，查出新門號最後關機地點位於桃園市大園區航站南路一帶，研判林女已經出境，經查林女已搭乘長榮航空飛往倫敦的班機出境，於中途轉機時於泰國曼谷下機，並持護照入境緬甸仰光。

因諸多詐騙、人蛇集團案件出自於緬甸等金三角地區，警方起先不排除可能有犯罪集團涉案，懷疑林女可能遭到人蛇集團擄走、或是落地後有人接應，不過根據最新消息指出，警方已經掌握林女出入境相關訊息，以及出國緣由，並查出林女是自行出國，排除有人蛇集團涉入。

警方已請刑事局國際科駐泰聯絡官以及外交部對林女進行人道救援，屆時將根據林女意願，決定是否返國。另外，林女家屬也已了解情況，知悉林女並非遭到拐騙。