時力讚蔡麥會展現台美關係堅實　嗆中國動作多成台海「麻煩製造者」

▲美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文出訪過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤，引起中方不滿，抗議動作頻頻。對此，時代力量6日表示，「蔡麥會」具有重大歷史意義，更展現了台美關係的堅實穩定，中國為此宣佈要在台灣海峽軍演，這種持續破壞台海現狀的挑釁行為，已經引起國際社會的高度關注，「中國儼然成為台海與周邊區域的『麻煩製造者』」。

「蔡麥會」引起中方強力反彈，不僅花錢動員當地僑民、幫派份子前往陳抗，多次購買當地報業廣告頁面抗議，甚至對與會議員寄出恐嚇信，5日更宣布將在台灣海峽軍演。

時代力量發言人余佳蒨表示，「蔡麥會」具有重大歷史意義，更展現了台美關係的堅實穩定，而中國跳針式的文攻武嚇行徑，只是再度顯現獨裁政權的蠻橫無理，同時讓台灣更加堅信，與世界民主夥伴結盟，才是台灣獨立自主、保障自身安全的唯一道路。

余佳蒨認為，面對台美關係的穩定發展，中國膝反射式的威嚇與挑釁，不僅了無新意，更是自失大國國格，除了在「蔡麥會」前高調表達抗議，中國更對美國議員寄出警告信，要求美方取消行程，甚至高價買通走路工，在現場高喊「一個中國」。

余佳蒨指出，中國5日還宣布啟動台灣海峽軍演，試圖再次以武力恫嚇台灣，這種持續破壞台海現狀的挑釁行為，已經引起國際社會的高度關注，中國儼然成為台海與周邊區域的「麻煩製造者」。

余佳蒨強調，中國多次威脅利誘甚至是肆意武力軍演的動作，不僅無助台、中雙方的和平與交流，反而加深台灣民眾對於中國的負面觀感，讓台灣更加堅定走向獨立自主的道路。

時代力量呼籲，除再次強烈譴責中國的行徑，也要嚴正敬告中國，台灣人民抵抗中國侵略，堅決反對統一已是台灣的主流民意，我們會堅定捍衛台灣主權、堅守民主自由的理念，不會向中國的霸凌恫嚇屈服，台灣將持續追求國際支持，致力成為民主陣營可靠的盟友，共同捍衛區域的和平及穩定。