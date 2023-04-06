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猴痘疫苗第二階段2.5萬人份「下周一開搶」　隔離新制暫未拍板

▲▼疾管署記者會。（左起）疫情中心主任郭宏偉 、副署長兼發言人羅一鈞、防疫醫師陳婉青。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署記者會。（左起）疫情中心主任郭宏偉 、副署長兼發言人羅一鈞、防疫醫師陳婉青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫苗首波3千名額不到10分鐘搶光，增購1萬瓶疫苗3月30日抵台，疾病管制署副署長羅一鈞今（6）日宣布，第二階段猴痘疫苗自4月10日(星期一)下午2時起開放平台登記，預計提供約2.5萬個名額，且接種服務醫院擴大至全國各縣市48家。疾管署上周專家會議共識「有條件放寬猴痘個案住院隔離」，羅一鈞表示，明天會找衛生局開會討論，但還需蒐集意見，尚未拍板定案。

猴痘疫情持續，疾管署今日公布上周新增2起本土個案，分別發生在台北市與新竹縣，為20多歲與50多歲本國籍男性。我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診23例病例，年齡介於20多歲至50多歲間，以性接觸感染為主；其中16例為本土，分布為台北市5例、新北市3例、高雄市、新竹縣各2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹市、雲林縣各1例。

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針對猴痘疫情，國內開放「近6個月內曾有高風險性行為者」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)進行暴露前預防(PrEP)疫苗接種。疾管署統計，截至4月5日共計完成1,416人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種25人及暴露前預防(PrEP)接種1,391人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1,343人。

第一階段疫苗不到10分鐘就被搶光，增購疫苗已經在上周抵台進行檢驗封緘作業，羅一鈞今日宣布第二階段規劃，自4月10日(星期一)下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺 」進行意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。

▲▼第二階段猴痘疫苗合作醫院。（圖／疾管署提供）

▲第二階段猴痘疫苗合作醫院。（圖／疾管署提供）

羅一鈞說明，本階段意願登記平臺自本月10日下午2時開放後，開放時間為每周一至周五，上午9時至下午5時(周末及例假日不開放)，預計提供約2.5萬個名額，且接種服務醫院擴大至全國各縣市(離島縣市除外)共48家合作醫院。考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。

疾管署強調，為利安排登記民眾接種服務與維護自身接種權益，請民眾填寫意願登記時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。

完成意願登記後，後續將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號。

請民眾於收到預約掛號通知後，可至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。此外，再次提醒民眾，為免影響符合條件民眾接種權益，請勿重複登記，系統亦會自動檢核，僅保留最早的1筆登記紀錄發送通知。

▲▼第二階段猴痘疫苗接種流程。（圖／疾管署提供）

▲第二階段猴痘疫苗接種流程。（圖／疾管署提供）

目前猴痘個案需治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，累計23例個案僅剩3例住院中，另20例已經出院。羅一鈞指出，整體個案平均住院天數16.6天，2月本土病例以來最久是隔離28天，30多天個案則是去年的境外移入病例。

針對隔離時間過長，上周疾管署專家會議研擬新規定兩大方向：第一、疑似個案採檢完可以回家等候通知，不用立刻在醫院隔離，第二、有醫療照護需要才需「住院隔離」，已無住院需要，家中條件合適，原則上可以返家自我照護，自我健康管理到結痂脫落為止。

羅一鈞表示，隔離規定預計明天（4/7）下午和衛生局各縣市開會，蒐集執行面相關反應與意見，但不會明天就定案，還要蒐集意見、處理配套，下周二記者會說明規定修改狀況。

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