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近捷運站！士林分署拍賣「石牌樓中樓套房帶車位」　超甜底價曝

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲行政執行署士林分署本月11日下午將舉辦「123聯合拍賣會」1間位在石牌小套房底價1510萬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

想住進捷運宅看過來！行政執行署士林分署本月11日下午3時將舉辦「123聯合拍賣會」，此次拍賣標的最吸睛為鄰近捷運石牌站樓中樓格局，配1機械停車位，底價1510萬元，低於市場行情價，投資自住兩相宜；另還有1輛BMW5系列轎車、1輛黃牌重機，及一件「唐卡」宗教藝術品，士林分署表示絕對物超所值。

士林分署指出，不動產部分是位在台北捷運淡水信義線石牌站附近的樓中樓小套房，坪數約23坪，格局為2房1廳1衛1廚房，且配附1個機械停車位，該物件位於石牌路1段上的電梯華廈，步行到石牌站僅需7分鐘，周遭商家林立，生活機能成熟，地理位置佳，投資自住兩相宜，為第2次拍賣，底價1510萬元低於市場行情價。

▼黑色BMW 5-Series Sedan 535i 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另外，本次拍賣會最受矚目的標的莫過於士林地檢署查扣後囑託士林分署變價的黑色BMW 5-Series Sedan 535i，該車況及外觀維持相當良好，車內寬敞舒適，配備一應俱全，低調奢華又實用，價格低於市價，保證物超所值，買到絕對賺到；還有1輛黃牌重機價格更是親民，應買人只要敢出價，就有機會將性能好、車況佳的帥氣重機騎回家喔。

若對名車、重機沒興趣也沒關係，當天還有拍賣「唐卡宗教藝術品」，此宗教藝術品是之前科技公司陳姓董座因拒繳3千萬稅款遭管收後仍無法提出具體清償計畫前，願意先以自己收藏之「唐卡宗教藝術品」供士林分署拍賣抵償欠稅，籍此表達清償誠意。

士林分署表示，本次拍賣會無論動產及不動產底價絕對划算，不動產是兼採通訊投標及現場投標方式進行；動產則需由應買人到場喊價競標。

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