陸男坐地鐵常搶不到位　訂製沙發背著進站「隨到隨坐」享受生活

▲浙江一名上班族訂製沙發背著搭地鐵，引起外界關注。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江一名上班族「西瓜」背著自己訂製的大沙發穿梭在地鐵車站及車廂內，只要有空擋就可以擺在地上靠在上面休息，他還和朋友將影片拍下來，希望透過自己的分享，提醒外界在快節奏的生活中不要忘記享受生活，引起外界熱議。

《錢江晚報》報導，大多數人對這一行為表示好奇，明確反對的留言不多。不過，擔心和提醒還是有的，比如「高峰時段不行，估計會擠到只剩下背帶了」，又如「沙發軟的沒事，硬物這麼背著，撞到人可就不好了」。

對於外界的議論，西瓜表示，每次坐地鐵都搶不到位子，我們就萌生了一個想法，「和朋友找人定製了一張沙發，且有背帶，可以像書包一樣背在身上，也不是很重，帶進地鐵就隨時可以坐下。」

相較於在擁擠地鐵裡的便利與否，大陸網友更關心這個大型沙發是否已經超越規定的隨身攜帶品標準。對此，西瓜表示，有提前問過地鐵工作人員是否可以進入，也順利通過安檢掃描，確認可以正常通行，「為了避免影響他人出行，特意挑選了一個非高峰時段出行。」

現場工作人員目測判斷稱，「乘客攜帶的沙發體積接近可攜帶體積上限，考慮沙發為生活用品，為保障乘客出行便利，確認無違禁情況後予以進站乘車，暫未收到其他乘客相關投訴。」