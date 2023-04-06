超囂張賭場！洗牌聲貫穿走廊　開張兩天就被抄...只賺抽頭金2400

▲台南市警二分局在康樂街4樓1處民宅，查獲麻將賭場，帶回8人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局海安派出所員警，5日上午11時許獲報，中西區康樂街某大廈內有職業賭博場，案經員警至現場逐層勘察，於4樓一走出電梯即聽到通道傳來陣陣搓洗牌聲，循聲查看果真發現多人在4樓1處民宅內聚賭，警方查獲現場有2桌麻將，將黃姓負責人觙賭客共8人查獲，全案依賭博罪嫌及社維法送。

警方指出，員警在門口蒐證後按鈴，並喝斥賭博行為已完整蒐證，負責人黃姓男子（69歲、東區人）即乖乖配合開門，警方入內發現黃姓賭場負責人以麻將為賭具，以每底300元、每台50元非法聚集莊姓等7人，分兩桌來打麻將抽頭營利，且每將（四圈）抽取400元抽頭金營利。員警查扣賭具麻將2副、桌面賭資5200餘元，並將黃姓負責人及莊姓賭客等7人帶回。調查後將黃姓賭場負責人依刑法賭博罪嫌送辦；另莊等7名賭客依社會秩序維護法裁罰（裁罰5000元）。

據了解，黃姓負責人原想利用清明連續假期聚眾賭博抽頭賺錢，不料開張才兩天（4月4日開始聚賭）就遭派出所之社區友善通報網報案反映。5日早上10時許剛開張營業即遭員警破獲，僅首日獲利2400元抽頭金，當獲知將面臨3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金時，黃嫌驚嚇直呼不敢了。

▲65歲莊姓女賭客躲藏於4樓陽台棉被中，因無處可逃終被警方發現帶回調查。

另員警進入賭場時，1名莊姓女賭客（65歲、安平區人）因怕為警查獲遭家人責罵，而急忙跑至陽臺躲在棉被中，但因4樓無處可逃，也被員警發現帶回調查。

二分局表示，職業賭場極易衍生各類糾紛破壞社會秩序行為，斷不容許於轄區活動存在；二分局也透由「社區警政再出發」工作，廣拓社區友善通報網，積極諮詢查訪社區暗藏之不法活動，並針對職業賭場等易滋事場所，運用各項勤務及結合「第三方警政」等積極作為來持續掃蕩，確維轄區治安穩定環境。