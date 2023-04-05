　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大陸宣布台海巡航3天「登檢」兩岸直航船　海委會回應了

▲▼央視曝光「台海聯合巡航」畫面　稱保障「小三通客船」航行安全。（圖／翻攝微博）

▲大陸宣布在台灣海峽展開「中北部聯合巡航巡查專項行動」。（圖／翻攝微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸5日宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，期間將對兩岸直航貨船、作業船實施「登檢」。對此，我國海巡署表示已第一時間掌握情勢，目前除維持正常巡弋，維護國籍船隻及人員安全，同時並保持勤務彈性，隨時回應任何情況需要，確保我國主權海域安全無虞。

中國大陸5日宣布展開「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，福建海事局出動「海巡06」輪編隊和海事執法人員，會同東海救助局、東海航海保障中心等相關力量，對平潭對台直航集裝箱航線、小三通航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區、非法採砂活動多發區等水域進行巡查。

福建海事局表示，本次專項行動為期3天，期間海事執法人員將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。由於時值總統蔡英文過境美國，會晤美國眾議院議長麥卡錫前夕，中國此舉被認為是針對這次會晤的反擊行動。

▲▼中國大陸大型巡航救助船「海巡06」。（圖／新華網）

▲大陸大型巡航救助船「海巡06」。（圖／新華網）

我國海洋委員會（海委會）表示，蔡英文總統出訪並會晤美國眾議院議長，是中華民國台灣行使正常外交，與友邦政治領袖人物的敦睦行動，中方不應假借任何理由侵犯中華民國管轄海域的執法權力，更不得危害我國人民在我國管轄海域的航行安全。

海委會指出，為了確保我國海域主權與航行安全，海委會及海巡署將堅守崗位，全力維護國人在海巡署執法範圍海域的航行自由與安全，也期待中國不要有任何過當之舉，侵害中華民國主權，破壞區域的和平穩定。

我國海巡署也表示，已第一時間掌握情勢，目前除維持正常巡弋，維護國籍船隻及人員安全，同時並保持勤務彈性，隨時回應任何情況需要，確保我國主權海域安全無虞。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告：我方將被迫採相應作法
鋒面「強雨彈」直撲！全台防劇烈雷雨　斷崖式降溫跌回1字頭
情侶必吃「10大催情食物」！　她推這蔬菜：更容易高潮
林又立公開認愛圈外男友！「抱抱閃照」甜翻
人體「各器官老化時間」！大腦、肺20歲開始衰老

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國人情蒐蔡麥會！不認領400美車馬費　探頭探腦尾隨台灣外館人員

大陸宣布台海巡航3天「登檢」兩岸直航船　海委會回應了

蔡英文今會麥卡錫　百位外媒關注凌晨3點半就來場佈

杜絕黃牛票亂象　政院擬提修法重罰30倍

政院擬提修法　破壞關鍵基礎設施加重罰則

快訊／蔡麥會前「中共航母山東號」現蹤台灣外海　國防部曝監控畫面

國防部：美組專案小組優化台美軍售程序　每月與我方召開視訊會議

幕後／黃珊珊最快明入民眾黨　可望「列不分區」替柯文哲衝政黨票

選舉非砸錢比賽！　游淑慧見日本「這景象」力推公設競選看板

林為洲表態挺侯友宜選2024　喊「歡迎郭台銘」：政黨輪替救台灣

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

1000度鐵球VS各類物品　秒貫穿冰塊、玻璃碎裂

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

聯結車貨櫃翹起直撞橋墩　驚天巨響！後車傻眼急煞

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

中國人情蒐蔡麥會！不認領400美車馬費　探頭探腦尾隨台灣外館人員

大陸宣布台海巡航3天「登檢」兩岸直航船　海委會回應了

蔡英文今會麥卡錫　百位外媒關注凌晨3點半就來場佈

杜絕黃牛票亂象　政院擬提修法重罰30倍

政院擬提修法　破壞關鍵基礎設施加重罰則

快訊／蔡麥會前「中共航母山東號」現蹤台灣外海　國防部曝監控畫面

國防部：美組專案小組優化台美軍售程序　每月與我方召開視訊會議

幕後／黃珊珊最快明入民眾黨　可望「列不分區」替柯文哲衝政黨票

選舉非砸錢比賽！　游淑慧見日本「這景象」力推公設競選看板

林為洲表態挺侯友宜選2024　喊「歡迎郭台銘」：政黨輪替救台灣

足球人口已逾萬人　臺中市推廣幼兒足球打造友善運動城市

沙烏地阿拉伯砸380億美元拚遊戲發行　未來還要投入新IP開發

陸方將對兩岸直航及小三通客船實施巡航巡查　我航港局嚴正抗議

九成上班族無法完成待辦事項　用錯清單工作效率剩一半

中國人情蒐蔡麥會！不認領400美車馬費　探頭探腦尾隨台灣外館人員

「Hyundai Venue姊妹車」大陸開賣！外在粗獷有型　電動燃油都有

大陸宣布台海巡航3天「登檢」兩岸直航船　海委會回應了

陳禹勳追平高建三並列史上中繼王　恭喜陳韻文破紀錄

紐時：中國足球燒光錢　也燒毀習近平足球夢

陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告：我方將被迫採相應作法

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

政治熱門新聞

快訊／郭台銘表態參選　侯友宜：一生守護中華民國

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝　大港開唱辣翻

快訊／「郭台銘是藍軍一份子」　國民黨：感佩他今公開講話的胸襟

快訊／蔡麥會前「中共航母山東號」現蹤台灣外海　國防部曝監控畫面

「對國民黨相當加分」　綠委3分析郭台銘參選2024

高嘉瑜「飆高音」現場！　那個男人手推她腿驚叫2分半

幕後／替柯衝高政黨票　黃最快明入民眾黨

駐匈代表拿國旗當桌巾掀論！外交部回應了

「蔡麥會」前中共宣布軍演　學者點關鍵：不會像去年8月勞師動眾

漲價了！蔡英文「台灣總統」身份見麥卡錫　陸鬧場走路工加到4百美元

力挺徐巧芯！游淑慧諷初選：可憐又可笑

2024「大黑馬」？　星媒點名馬英九再選總統

「蔡麥會」台灣時間6日凌晨1點登場

郭台銘主張「化解美中對抗」　林濁水批：真是氣吞全球征服宇宙

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

快訊／郭台銘角逐2024總統！鞠躬向國民黨道歉了

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

愛莉莎莎男友家暴！前女友連夜逃家才分手

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

「清明」提前變天！　雨擴全台時間曝

百萬YouTuber「77老大」女友罕曝光！

「愛喝1飲品」會殺精！泌尿醫不敢碰：恐讓GG無力

開工不要崩潰！5大連假等著你　爽休4天還有2次

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

五月天阿信認了「我搭訕的女孩」　女方身份曝光！

更多

最夯影音

更多
李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋
舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面