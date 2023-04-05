大陸宣布台海巡航3天「登檢」兩岸直航船　海委會回應了

▲大陸宣布在台灣海峽展開「中北部聯合巡航巡查專項行動」。（圖／翻攝微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸5日宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，期間將對兩岸直航貨船、作業船實施「登檢」。對此，我國海巡署表示已第一時間掌握情勢，目前除維持正常巡弋，維護國籍船隻及人員安全，同時並保持勤務彈性，隨時回應任何情況需要，確保我國主權海域安全無虞。

中國大陸5日宣布展開「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，福建海事局出動「海巡06」輪編隊和海事執法人員，會同東海救助局、東海航海保障中心等相關力量，對平潭對台直航集裝箱航線、小三通航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區、非法採砂活動多發區等水域進行巡查。

福建海事局表示，本次專項行動為期3天，期間海事執法人員將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。由於時值總統蔡英文過境美國，會晤美國眾議院議長麥卡錫前夕，中國此舉被認為是針對這次會晤的反擊行動。

▲大陸大型巡航救助船「海巡06」。（圖／新華網）

我國海洋委員會（海委會）表示，蔡英文總統出訪並會晤美國眾議院議長，是中華民國台灣行使正常外交，與友邦政治領袖人物的敦睦行動，中方不應假借任何理由侵犯中華民國管轄海域的執法權力，更不得危害我國人民在我國管轄海域的航行安全。

海委會指出，為了確保我國海域主權與航行安全，海委會及海巡署將堅守崗位，全力維護國人在海巡署執法範圍海域的航行自由與安全，也期待中國不要有任何過當之舉，侵害中華民國主權，破壞區域的和平穩定。

我國海巡署也表示，已第一時間掌握情勢，目前除維持正常巡弋，維護國籍船隻及人員安全，同時並保持勤務彈性，隨時回應任何情況需要，確保我國主權海域安全無虞。