藍小雞力爭世代交替　吳欣岱拿「他」舉例：只是沒有交給你！

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委初選掀起世代交替之爭，不少藍營小雞強調世代交替要公平、有戰力，但台灣基進台北市黨部主委吳欣岱5日就發文指出，這些人每個出來爭的，都只是為了自己，因為他們都忘了一件事，「年僅44歲的蔣萬安可以受到國民黨提名台北市長，你們覺得這個政黨的問題，真的只是沒有世代交替嗎？有世代交替，只是沒有交給你啊！」

「我覺得傳統政治就像是一齣戲」，吳欣岱比喻，當家花旦霸佔著鎂光燈不放，後面的小角爭的你死我活、機關算盡，只為了得到舞團的資源，為了給觀眾看到的台上三秒鐘，她諷刺，秀下限、抹黑、腥羶色只是搏上位的必備技能，反正劇本不是自己寫的，到時候有戲演就好，理由什麼都可以，世代交替、要公平、要有戰力，但她提到，這些人忘了一件事，「你們每個出來爭的，都只是為了自己」。

吳欣岱舉例，年僅44歲的蔣萬安可以受到國民黨提名台北市長，「你們當初有反對嗎？你們覺得這個政黨的問題真的只是沒有世代交替嗎？有世代交替，只是沒有交給你啊！」她再指出，國民黨台北市議員游淑慧說要「普二代」出頭，是因為自己是「普二代」，而不是為了其他人著想，她強調，一個政黨如果都是只為自己、沒有理想性的人組成，哪有可能會站在人民這一邊？

吳欣岱最後表示，台灣基進都是從觀眾席走出來的人，所以主張的不只是政黨的資源不能只給政二代、富二代，他們更加努力降低選舉門檻，用政黨團結的力量讓有理想、優秀的年輕人能夠被看到，甚至可能當選民意代表。她提到，不像一般的大黨，選舉動輒要耗費數千萬，很多候選人必須要賣房子、傾家蕩產的去參政，他們靠著理念、主張和有創意的競選方式來被看到，雖然很多人笑他們說這不好啦，「但我仍然認為，這樣困難的道路值得走。」