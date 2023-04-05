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心中最頂的YouTuber是誰？　「這人」被網推爆：唯一清流

▲▼。（圖／翻攝自instagram／loserzun）

▲原PO認為尊是最頂的YouTuber。（圖／翻攝自instagram／loserzun，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

現在越來越多人加入YouTube頻道創作，影片類型也日益多元，但你心中最喜歡的創作者是誰呢？一名網友表示，自己最喜歡的YouTuber是「尊」，感覺對方就像永生花一樣，就算已經經營頻道許久，還是讓人非常喜愛，他也好奇大家心中的名單。文章曝光後掀起熱議。

原PO在Dcard發問，「大家心中最頂的YouTuber是誰？」他也先說出自己心中的名單，表示在所有YouTuber裡面，最喜歡的就是「尊」，覺得對方就像永生花一樣，就算過了很久，還是覺得很香，同時也放上一張尊和好朋友放火的照片。

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▲▼。（圖／翻攝自instagram／loserzun）

文章曝光後隨即掀起熱議，不少人贊同原PO的說法，「我也超喜歡尊，從高中以前就開始看他，到我現在21歲了，每次他出片當下我還是會點進去，他真的都一直保持初心沒變」、「超愛尊，從高中看到現在」、「我也最喜歡尊，從國中看到現在要讀研究所了，時間過好快」、「真的超愛尊，從國中看到現在大一，好感動」、「其他YTR會某一陣子很喜歡，但之後就很少看了，尊是從國中到大學一直都有在看，可能因為風格沒什麼變，所以一直都很喜歡」、「覺得尊算是唯一清流了」。

也有不少人推薦心中最喜歡的YouTuber，「肯定MrBeast，世界最頂YTR，而且現在影片都有中文字幕了，沒道理不看啊」、「不可能沒人推薦世界第一的Fischer's吧，快800萬訂閱！超厲害」、「沒有最頂，只有更頂，我覺得是好味小姐」、「許伯&簡芝，很喜歡他們的從0開始養系列」、「老高，真的每天都當睡前故事聽，偶然看到他的點閱，真的超猛」、「最頂不曉得，但最用心只推Hook」、「台客劇場，雖然不是每部都中我的意，有的時候就覺得很接地氣的質感」。

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