北約因「俄羅斯」而強大　74週年紀念日芬蘭正式入會

▲芬蘭外長哈維斯托(Pekka Haavisto)在北約總部向美國國務卿布林肯遞交了一份文件,正式成為北約成員。(圖/路透)



文/中央社

芬蘭在北約成立74週年的今天正式成為第31個會員國,北約布魯塞爾總部舉行入會典禮、升起芬蘭國旗。北約秘書長史托騰柏格表示,歐洲國家都想加入北約,這是俄國發動侵略烏克蘭戰爭的結果。

史托騰柏格(Jens Stoltenberg)說:「今天起,31面國旗將飄揚在北約總部…芬蘭如今擁有全世界最強大的盟友。」

他補充說,北大西洋公約組織(NATO)成員擴大,恰與俄國總統普丁(Vladimir Putin)的期待相反,而且「我們的大門保持開啟」。

北約是在1949年4月4日成立,使芬蘭在同日入會別具意義。上一次新成員加入是2009年的阿爾巴尼亞和克羅埃西亞。

今天芬蘭入會的最後一道程序,是向美國國務卿布林肯(Antony Blinken)遞交北大西洋公約簽署書。美國國務院是北約的條約、文件保管機構,包括各成員國同意芬蘭入會的文件也都存放在美國。

對於芬蘭的加入,布林肯表示:「這也許是我們能夠感謝普丁的一件事。」他認為不只對北約,芬蘭入會對全球而言也是歷史性的一天。

[LIVE SOON] ???? ???? Watch Secretary General @jensstoltenberg at the flag-raising ceremony for #Finland's accession to #NATO ???????? https://t.co/Nvr2cFjYWl