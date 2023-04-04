獨／台中吃燒肉...停車2.5hrs噴420　桃園人傻眼驚喊：太難理解

記者游瓊華／台中報導

傻眼！桃園邵姓女子一家四口在清明連假第2天晚間8點多，南下台中到中清路知名燒肉店聚餐，將車停放在鄰近停車場，未料過了約2.5個小時到停車場取車時，竟發現停車費要420元，仔細看才知該停車場「費率半小時70元，且額度無上限」，一行人身上現金不足，趕緊刷卡支付後將車移開。邵小姐也直呼，「台北101停車一小時也才70元到100元，台中竟要140元，真的讓人太難理解，！」

邵小姐也坦言，當時僅看到停車場公告費率寫著斗大「70元」，加上天色昏暗，沒有細看70元後面的小字，心想吃飯約莫2小時，停車費不會超過200元，便放心停入，等取車才發現，費率是假日「30分鐘70元」，而非「1小時70元」，驚訝之餘也只怪自己當時沒看清楚公告，只能摸摸鼻子趕緊刷卡開車離開。

邵小姐指出，「我們吃一餐3000元左右，停車費竟要420元，等於一個人的餐費，真的讓人不敢領教，而且告示牌的字體大小不成比例，感覺被欺騙，根本把車主當成盤子；另外，我們當時排隊前方另一個小姐結帳，看到金額將近500元，也是嚇到！」

邵小姐說，桃園就算中壢SOGO後方也是一小時30元、101百貨私人停車費率也大概一小時100~120元，台中中清路上的費率還比這兩處還要高，真的讓人難以理解。