我駐巴西官員墜樓亡妻喊冤　外交部調查：不會預設立場

▲外交部今發表回應。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

巴西聖保羅駐處的王姓組長上月疑似墜樓輕生，有匿名粉絲專頁刊登一篇給外交部長吳釗燮的公開信，這封信是遺孀控訴王姓組長是含冤而死。對此，外交部3日晚間發布最新調查結果，並強調，王組長在辦事處的工作情形、與館長及同仁的互動以及出納現金短少等相關問題，均已在調查階段，外交部不會預設立場。

匿名粉絲專頁「臺灣爆報 Formosa future of first-hand news」今日刊登一篇署名為王組長夫人的公開信，內容提及，王姓組長曾說過，因不願草率核銷鉅額官邸修繕費近40萬美元，遭到聖保羅辦事處處長馮光中挾怨報復，意圖聯合陳姓秘書，設計栽贓王姓組長貪汙公款，而後王姓組長3月6日曾錄音以明心志，傳給辦事處以外的同事及友人，王組長夫人在事發當下將錄音檔傳給拉美司，希望外交部能主持公道，「請問吳部長曾聽過這份錄音嗎？而這份錄音是否被傳給聖保羅馮處長而影響了他寫報告的方向？」

對此，外交部在今天上午發布第一篇聲明，承諾將持續對此一不幸事件進行瞭解後，晚間再度發布第二篇聲明指，有關公開聲明中所稱館舍修繕與經費核銷部分，依據外交部與駐聖保羅辦事處的公文書紀錄，職務宿舍修繕是在2022年4月初完工、5月驗收，駐處於6月27日報請外交部核銷結案；王組長是在同年7月3日始抵任，所以自始至終未曾經手或參與該案，該聲明對此節之指控或有誤解。

外交部表示，至於王組長在辦事處的工作情形、與館長及同仁的互動以及出納現金短少等相關問題，均已在調查階段，外交部不會預設立場，將在問題釐清後，妥為向家屬及外界說明。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995