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「普發6000」釀殺機！哥領錢一天爽花光　弟罵「亂花」怒殺親哥

▲▼快訊／新北蘆洲驚悚命案　男子在家人面前「用牽繩勒死親哥」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北蘆洲驚悚命案，蘆洲男子用牽繩勒死親哥。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者戴上容／新北報導

全民普發6000元，竟造成命案！新北蘆洲44歲陳姓男子與48歲哥哥爆發口角，弟弟竟以寵物牽繩活活勒死哥哥，並自行打電話報案自首。如今兩人爆發衝突原因曝光，是因為哥哥花光政府普發的6000元，被弟弟大罵亂花錢，兩人爆發口角，喝了2瓶啤酒的弟弟，憤而拿寵物繩勒死對方，並自行打電話報案自首。全案已依殺人罪嫌將陳嫌移送法辦。

據了解，這對兄弟檔過去就經常爭吵，是社區問題人口，而哥哥還曾對陳嫌申請保護令。而兄弟檔平時無業，弟弟則偶爾會打打零工，兩人平時就經常會為了錢爭吵口角，哥哥還曾對陳嫌申請保護令。

▲▼快訊／新北蘆洲驚悚命案　男子在家人面前「用牽繩勒死親哥」。（圖／記者陳以昇翻攝）

如今兩人爭吵原因曝光，原來是4月1日起，政府普發6000元現金進帳，弟弟和哥哥因為連假，在家碰面，哥哥分享，他一天花完自己的6000元現金，弟弟得知後超不爽「竟然有人一天把6000元花光光」氣炸！覺得這樣的金錢觀不行，陳姓兄弟檔發生爭吵後，陳嫌竟持妹妹的寵物牽繩，將哥哥勒斃。

行兇後弟弟自己打電話給警方自首，「我勒死了哥哥，遺體在我旁邊」。蘆洲警方獲報趕抵，發現哥哥遭勒殺，已無呼吸心跳，緊急將人送醫，並將陳嫌逮捕，但哥哥經搶救仍宣告不治。弟弟事後還向警方稱，「想殺哥哥很久了」，全案目前依殺人罪嫌移送法辦。

▲▼快訊／新北蘆洲驚悚命案　男子在家人面前「用牽繩勒死親哥」。（圖／記者陳以昇翻攝）

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